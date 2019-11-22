O homem, 47 anos, que desapareceu enquanto fazia rapel em uma cachoeira, no Mestre Álvaro, na Serra, na manhã desta sexta-feira (22), foi localizado e resgatado, com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A vítima foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, para receber atendimento médico.
Homem que desapareceu fazendo trilha no Mestre Álvaro é encontrado
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teria escorregado de uma pedra e caído. Uma equipe foi acionada por volta das 11h por um amigo do homem, que disse que ele poderia ter se afogado. Contudo, a vítima não chegou a cair na água. Ela foi localizada ferida, no meio das pedras.
Resgate no Mestre Álvaro
Por causa da dificuldade de resgatar a vítima, uma equipe do Notaer foi acionada. De acordo com o capitão Sávio, o resgate foi feito de rapel. A vítima foi transportada de helicóptero até o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
"O acesso ao local por meio da trilha levaria 1h30. Como ele estava muito machucado e precisava ser imobilizado, o Corpo de Bombeiros nos acionou. Fizemos o resgate por meio de rapel, colocamos ele na maca e pousamos no hospital", contou.
De acordo com o capitão, a vítima estava consciente, mas muito ferida. O homem quebrou o punho, fraturou o fêmur e lesionou o quadril. Até o início da noite desta sexta-feira, ele continuava no hospital.