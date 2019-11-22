Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Chuva no ES: parte de árvore destrói casa em morro de Vitória
Susto grande

Chuva no ES: parte de árvore destrói casa em morro de Vitória

A cozinha ficou destruída; um morador estava no cômodo e tinha acabado de ir para a sala quando tudo aconteceu, na manhã desta sexta-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 16:53

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 16:53

Parte de casa desabou no bairro Conquista, em Vitória, nesta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Completamente destruída. Assim ficou a cozinha de uma casa, localizada em um morro do bairro Conquista, em Vitória, depois que o galho de uma árvore caiu no telhado, durante a manhã desta sexta-feira (22). Com o peso da madeira, a cobertura da residência cedeu e por pouco não atingiu o morador Marcos Brito. 
No momento em que o acidente aconteceu, por volta da 8h30, também estavam na residência a esposa e o filho dele. Eu ia colocar ração para o cachorro, quando o meu filho me chamou para dar o café para ele na sala. Quando fui para lá, eu escutei o estrondo e vi o galho e o telhado vindo ao chão. Foi um barulho e um susto muito grande, contou Marcos. 

Veja Também

Chuva no ES: barranco cede e atinge casa em Carapina I, na Serra

Vídeo mostra casa que desabou em bairro da Serra

A família mora no local há cerca de 20 anos. A casa é toda feita de madeira e fica em uma área de difícil acesso no morro, cercada por árvores e pedras. Achamos que poderia ter rolado alguma coisa lá de cima. Depois, ficamos com medo de vir alguma coisa, bater na nossa casa e causar um estrago mais grave, quem sabe atingindo um de nós, desabafou Marcos.
No entanto, em visita feita ainda durante esta manhã, a Defesa Civil de Vitória garantiu que a família pode continuar no local, mas deve monitorar qualquer movimentação do terreno no entorno. Diante de qualquer mudança, a orientação é que os três deixem a casa. 

Veja Também

Novembro de 2019 já é o décimo mês mais chuvoso em 27 anos em Vitória

Chuva deve dar trégua no ES, diz Corpo de Bombeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados