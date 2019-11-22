Chuva no ES: parte de árvore destrói casa em morro de Vitória

Completamente destruída. Assim ficou a cozinha de uma casa, localizada em um morro do bairro Conquista, em Vitória, depois que o galho de uma árvore caiu no telhado, durante a manhã desta sexta-feira (22). Com o peso da madeira, a cobertura da residência cedeu e por pouco não atingiu o morador Marcos Brito.
No momento em que o acidente aconteceu, por volta da 8h30, também estavam na residência a esposa e o filho dele. Eu ia colocar ração para o cachorro, quando o meu filho me chamou para dar o café para ele na sala. Quando fui para lá, eu escutei o estrondo e vi o galho e o telhado vindo ao chão. Foi um barulho e um susto muito grande, contou Marcos.
A família mora no local há cerca de 20 anos. A casa é toda feita de madeira e fica em uma área de difícil acesso no morro, cercada por árvores e pedras. Achamos que poderia ter rolado alguma coisa lá de cima. Depois, ficamos com medo de vir alguma coisa, bater na nossa casa e causar um estrago mais grave, quem sabe atingindo um de nós, desabafou Marcos.
No entanto, em visita feita ainda durante esta manhã, a Defesa Civil de Vitória garantiu que a família pode continuar no local, mas deve monitorar qualquer movimentação do terreno no entorno. Diante de qualquer mudança, a orientação é que os três deixem a casa.