Chuva no ES: parte de árvore destrói casa em morro de Vitória

No momento em que o acidente aconteceu, por volta da 8h30, também estavam na residência a esposa e o filho dele. Eu ia colocar ração para o cachorro, quando o meu filho me chamou para dar o café para ele na sala. Quando fui para lá, eu escutei o estrondo e vi o galho e o telhado vindo ao chão. Foi um barulho e um susto muito grande, contou Marcos.