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Chuva deve dar trégua no ES, diz Corpo de Bombeiros

Apesar da trégua, há previsão do retorno da chuva para a tarde e a noite deste sábado (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 16:23

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 16:23

Chuvas provocam alagamentos em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
A chuva deve dar uma trégua na tarde desta sexta-feira (22) e na manhã deste sábado (23) no Estado. De acordo com tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, a previsão indica que as chuvas devem cair de forma fraca na tarde de sábado. Mas à noite, no sábado, volta a chover forte no Espírito Santo.
"Hoje (sexta), a partir da tarde, teremos diminuição da chuva e o aumento de temperatura. No sábado pela manhã sai um solzinho. À tarde, a chuva deve cair de forma fraca, mas à noite, tende a dar uma acentuada, principalmente, na região Sul, Serrana e na Grande Vitória. No domingo, a previsão é de chuva para o todo o Espírito Santo"
Carlos Wagner Borges - Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros
De acordo com o último boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), divulgado às 11h desta sexta-feira (22), 771 pessoas estão desalojadas e desabrigadas no Espírito Santo por causa das chuvas. Ao todo, 660 pessoas estão desalojadas e 111 desabrigadas. O Estado continua em estado de alerta.

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Na manhã desta sexta-feira, uma casa desabou em Taquara I, na Serra. Nenhum morador estava no imóvel na hora do acidente. No mesmo município, um homem de 47 anos desapareceu após cair de uma altura de 10 metros dentro de um curso dágua ao fazer trilha no Mestre Álvaro. Em Vitória, uma casa desabou no bairro Conquista.

DESALOJADOS (660)

  • Santa Leopoldina 333
  • Viana 96
  • Domingos Martins 73
  • Marechal Floriano 50
  • Cariacica 42
  • Vitória 28
  • Alegre 24
  • Colatina 10
  • São Mateus 4

DESABRIGADOS (111)

  • Santa Leopoldina 65
  • Cariacica 43
  • São Mateus 3

ALERTAS

Cinco municípios já declararam situação de emergência: Alegre, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano. Na Região Serrana, Santa Leopoldina decretou estado de calamidade pública. Nas últimas 24 horas, Serra foi o município que registrou o maior acúmulo de chuvas. Foram aproximadamente 146, 15 milímetros, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Em Vila Velha, das 3h30 às 9h30, foram registrados 60 mm de chuva. De acordo com a Prefeitura, o volume de chuva esperado durante toda a sexta-feira (22), eram 10 mm. Até o início da tarde desta sexta-feira, a Defesa Civil não tinha registrado nenhuma ocorrência grave.

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