Chuva deve dar trégua no ES, diz Corpo de Bombeiros

"Hoje (sexta), a partir da tarde, teremos diminuição da chuva e o aumento de temperatura. No sábado pela manhã sai um solzinho. À tarde, a chuva deve cair de forma fraca, mas à noite, tende a dar uma acentuada, principalmente, na região Sul, Serrana e na Grande Vitória. No domingo, a previsão é de chuva para o todo o Espírito Santo"