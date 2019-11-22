Estádio Kleber Andrade Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Teto desaba e fan fest para final da Libertadores é cancelada no Kleber Andrade

A chuva segue causando problemas na Grande Vitória e,desta vez, os prejudicados são os flamenguistas que planejavam assistir à final da Taça Libertadores da América contra o River Plate, no estádio Kleber Andrade , em Cariacica , neste sábado (23). A fan fest programada para o local foi cancelada na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo um dos organizadores do evento "Festa na Favela", Rubens Lima, parte da estrutura do teto de algumas salas e camarotes do estádio desabou e houve acúmulo de água no local.

"Recebemos a confirmação por parte da Secretaria de Esportes (Sesport) e, por precaução, optamos por cancelar. Já choveu bastante nos últimos dias e também existe a previsão de mais chuva para amanhã na hora do jogo, então achamos por bem cancelar a fan fest", explicou.

DEVOLUÇÃO

Segundo a organização, quem já garantiu ingresso poderá reaver os valores pagos nos locais de compra. "Comunicaremos cada um dos parceiros de vendas a realizar a devolução. Ainda não fizemos a sangria, então será um procedimento simples", complementou Rubens Lima.

Com o cancelamento, a ideia da organização é marcar um novo evento caso o Flamengo chegue ao título. "Se o clube for campeão da Libertadores, teremos mais tempo para planejar uma nova fan fest para o Mundial de Clubes em dezembro. É uma pena ter de cancelar, mas agimos com prudência", finalizou.

POSICIONAMENTO DA SESPORT

O secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, disse à reportagem encaminhou mais cedo um ofício aos organizadores sugerindo o cancelamento do evento, visto os problemas provocados pela chuva no município, que já decretou situação de emergência.

Organização divulgou uma nota explicando os motivos do cancelamento da "Festa na Favela" Crédito: Divulgação

"Falamos com a organização e fizemos essa sugestão. Cariacica sofre com as consequências dessa chuva de dias. O acesso ao estádio está prejudicado, há ruas alagadas e a previsão do tempo não é das melhores", explicou.

Em relação aos incidentes no Kleber Andrade, Abreu disse ter ocorrido um problema pontual e que rapidamente será resolvido.