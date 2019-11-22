Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com chuva, sem festa

Teto desaba e fan fest para final da Libertadores é cancelada no Kleber Andrade

Estrutura de alguns camarotes e salas acima da arquibancada desabou e, por precaução, os organizadores decidiram pelo cancelamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 13:13

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 13:13

Estádio Kleber Andrade Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
Teto desaba e fan fest para final da Libertadores é cancelada no Kleber Andrade
A chuva segue causando problemas na Grande Vitória e,desta vez, os prejudicados são os flamenguistas que planejavam assistir à final da Taça Libertadores da América contra o River Plate, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste sábado (23). A fan fest programada para o local foi cancelada na manhã desta sexta-feira (22).

Veja Também

Kleber Andrade será entregue totalmente pronto até junho de 2020

Sub-20: Se avançar às finais, Fla pode mandar o seu jogo no Kleber Andrade

Segundo um dos organizadores do evento "Festa na Favela", Rubens Lima, parte da estrutura do teto de algumas salas e camarotes do estádio desabou e houve acúmulo de água no local.
"Recebemos a confirmação por parte da Secretaria de Esportes (Sesport) e, por precaução, optamos por cancelar. Já choveu bastante nos últimos dias e também existe a previsão de mais chuva para amanhã na hora do jogo, então achamos por bem cancelar a fan fest", explicou.

DEVOLUÇÃO

Segundo a organização, quem já garantiu ingresso poderá reaver os valores pagos nos locais de compra. "Comunicaremos cada um dos parceiros de vendas a realizar a devolução. Ainda não fizemos a sangria, então será um procedimento simples", complementou Rubens Lima.
Com o cancelamento, a ideia da organização é marcar um novo evento caso o Flamengo chegue ao título. "Se o clube for campeão da Libertadores, teremos mais tempo para planejar uma nova fan fest para o Mundial de Clubes em dezembro. É uma pena ter de cancelar, mas agimos com prudência", finalizou.

POSICIONAMENTO DA SESPORT

O secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, disse à reportagem encaminhou mais cedo um ofício aos organizadores sugerindo o cancelamento do evento, visto os problemas provocados pela chuva no município, que já decretou situação de emergência.
Organização divulgou uma nota explicando os motivos do cancelamento da "Festa na Favela" Crédito: Divulgação
"Falamos com a organização e fizemos essa sugestão. Cariacica sofre com as consequências dessa chuva de dias. O acesso ao estádio está prejudicado, há ruas alagadas e a previsão do tempo não é das melhores", explicou.
Em relação aos incidentes no Kleber Andrade, Abreu disse ter ocorrido um problema pontual e que rapidamente será resolvido.
"Uma das calhas entupiu e acabou cedendo, fazendo com que a água provocasse a queda de parte do forro. Não houve outros danos. Naturalmente essa água seria escoada para o reservatório, mas ocorreu essa situação", concluiu.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados