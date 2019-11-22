Teto desaba e fan fest para final da Libertadores é cancelada no Kleber Andrade
A chuva segue causando problemas na Grande Vitória e,desta vez, os prejudicados são os flamenguistas que planejavam assistir à final da Taça Libertadores da América contra o River Plate, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste sábado (23). A fan fest programada para o local foi cancelada na manhã desta sexta-feira (22).
Segundo um dos organizadores do evento "Festa na Favela", Rubens Lima, parte da estrutura do teto de algumas salas e camarotes do estádio desabou e houve acúmulo de água no local.
"Recebemos a confirmação por parte da Secretaria de Esportes (Sesport) e, por precaução, optamos por cancelar. Já choveu bastante nos últimos dias e também existe a previsão de mais chuva para amanhã na hora do jogo, então achamos por bem cancelar a fan fest", explicou.
DEVOLUÇÃO
Segundo a organização, quem já garantiu ingresso poderá reaver os valores pagos nos locais de compra. "Comunicaremos cada um dos parceiros de vendas a realizar a devolução. Ainda não fizemos a sangria, então será um procedimento simples", complementou Rubens Lima.
Com o cancelamento, a ideia da organização é marcar um novo evento caso o Flamengo chegue ao título. "Se o clube for campeão da Libertadores, teremos mais tempo para planejar uma nova fan fest para o Mundial de Clubes em dezembro. É uma pena ter de cancelar, mas agimos com prudência", finalizou.
POSICIONAMENTO DA SESPORT
O secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, disse à reportagem encaminhou mais cedo um ofício aos organizadores sugerindo o cancelamento do evento, visto os problemas provocados pela chuva no município, que já decretou situação de emergência.
"Falamos com a organização e fizemos essa sugestão. Cariacica sofre com as consequências dessa chuva de dias. O acesso ao estádio está prejudicado, há ruas alagadas e a previsão do tempo não é das melhores", explicou.
Em relação aos incidentes no Kleber Andrade, Abreu disse ter ocorrido um problema pontual e que rapidamente será resolvido.
"Uma das calhas entupiu e acabou cedendo, fazendo com que a água provocasse a queda de parte do forro. Não houve outros danos. Naturalmente essa água seria escoada para o reservatório, mas ocorreu essa situação", concluiu.