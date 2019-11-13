Sub-20: Se avançar às finais, Flamengo pode mandar o seu jogo no Kleber Andrade

Estádio Kleber Andrade Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

O Kleber Andrade, que nas últimas semanas foi uma das sedes do Mundial Sub-17, recebe neste domingo, às 14h, o jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019, entre Flamengo e Corinthians.

Caso o Rubro-Negro avance, o principal estádio do Espírito Santo poderá ser também o palco de um dos jogos das finais - contra Vasco ou Palmeiras, nos dias 24 de novembro ou 01 de dezembro.

Segundo o secretário estadual de esportes e lazer, Júnior Abreu, já existe uma conversa para que uma hipotética partida, com o mando do Fla, seja realizada em solo capixaba.

"O que temos confirmado oficialmente é esse jogo de volta das semifinais do Brasileiro Sub-20. Mas, já existe uma tratativa do Flamengo com CBF de que, caso ele se classifique, o jogo das finais com o seu mando aconteça aqui, no Kleber Andrade. Independente se for a ida ou a volta. Porém, o martelo não foi batido, mesmo porque ainda o Flamengo precisa passar", - esclareceu o secretário, gestor do estádio.