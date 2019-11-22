Novembro de 2019 já é o décimo mês mais chuvoso em 27 anos em Vitória
Novembro de 2019 é o mais chuvoso desde 2012 em Vitória. Mas a novidade é que este mês já é o décimo com o maior volume de chuvas dos últimos 27 anos na Capital. O registro é do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Até as 23h59 de quinta-feira (21), a Capital capixaba já acumulava 367,2 milímetros de chuva, o que coloca o mês logo atrás de abril de 2018, quando foram contabilizados 371,6mm.
O recorde histórico permanece com dezembro de 2013, quando Vitória acumulou catastróficos 713,9 milímetros, em um período onde o Estado contabilizou mortes, destruição e prejuízos.
CONFIRA A LISTA COM OS RECORDES (EM MM)
- Dezembro/2013: 713,9
- Novembro/2008: 662,8
- Março/2013: 434,5
- Outubro/2009: 406,4
- Novembro/1996: 393,2
- Abril/2011: 384
- Novembro/2012: 376,1
- Março/2010: 374,7
- Abril/2018: 371,6
- Novembro/2019: 367,2
- Novembro/2013: 351,1
Vale destacar que é bem provável que novembro de 2019 suba de posição no ranking, visto que as chuvas já registradas desde a madrugada desta sexta-feira (22) seguem fortes e incessantes em Vitória.
Levando em consideração apenas os meses de novembro dos últimos 27 anos, em 2019, o acumulado já coloca o período atual na sexta colocação. O recorde para o mês pertence ao ano de 2008, quando a Capital acumulou 662,8 milímetros.