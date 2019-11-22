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Novembro de 2019 já é o décimo mês mais chuvoso em 27 anos em Vitória

Capital capixaba já acumula  367,2mm até as 23h59 desta quinta-feira (21). Recorde histórico pertence a dezembro de 2013, quando o acumulado foi de 713,9 milímetros de chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 11:45

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 11:45

A chuva não dá trégua na Capital capixaba e os motoristas dirigem com cuidado na região do Centro Crédito: José Carlos Schaeffer
Novembro de 2019 já é o décimo mês mais chuvoso em 27 anos em Vitória
Novembro de 2019 é o mais chuvoso desde 2012 em Vitória. Mas a novidade é que este mês já é o décimo com o maior volume de chuvas dos últimos 27 anos na Capital. O registro é do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Até as 23h59 de quinta-feira (21), a Capital capixaba já acumulava 367,2 milímetros de chuva, o que coloca o mês logo atrás de abril de 2018, quando foram contabilizados 371,6mm.
O recorde histórico permanece com dezembro de 2013, quando Vitória acumulou catastróficos 713,9 milímetros, em um período onde o Estado contabilizou mortes, destruição e prejuízos.

CONFIRA A LISTA COM OS RECORDES (EM MM)

  • Dezembro/2013: 713,9
  • Novembro/2008: 662,8
  • Março/2013: 434,5 
  • Outubro/2009: 406,4
  • Novembro/1996: 393,2
  • Abril/2011: 384
  • Novembro/2012: 376,1
  • Março/2010: 374,7
  • Abril/2018: 371,6
  • Novembro/2019: 367,2
  • Novembro/2013: 351,1

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Vale destacar que é bem provável que novembro de 2019 suba de posição no ranking, visto que as chuvas já registradas desde a madrugada desta sexta-feira (22) seguem fortes e incessantes em Vitória.
Levando em consideração apenas os meses de novembro dos últimos 27 anos, em 2019, o acumulado já coloca o período atual na sexta colocação. O recorde para o mês pertence ao ano de 2008, quando a Capital acumulou 662,8 milímetros.

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