A chuva não dá trégua na Capital capixaba e os motoristas dirigem com cuidado na região do Centro Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Novembro de 2019 já é o décimo mês mais chuvoso em 27 anos em Vitória

367,2 milímetros de chuva, o que coloca o mês logo atrás de abril de 2018, quando foram contabilizados 371,6mm. Novembro de 2019 é o mais chuvoso desde 2012 em Vitória . Mas a novidade é que este mês já é o décimo com o maior volume de chuvas dos últimos 27 anos na Capital. O registro é do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Até as 23h59 de quinta-feira (21), a Capital capixaba já acumulava, o que coloca o mês logo atrás de abril de 2018, quando foram contabilizados 371,6mm.

O recorde histórico permanece com dezembro de 2013, quando Vitória acumulou catastróficos 713,9 milímetros, em um período onde o Estado contabilizou mortes, destruição e prejuízos.

CONFIRA A LISTA COM OS RECORDES (EM MM)

Dezembro/2013: 713,9

Novembro/2008: 662,8

Março/2013: 434,5

Outubro/2009: 406,4

Novembro/1996: 393,2

Abril/2011: 384

Novembro/2012: 376,1

Março/2010: 374,7

Abril/2018: 371,6

Novembro/2019: 367,2

Novembro/2013: 351,1

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Vale destacar que é bem provável que novembro de 2019 suba de posição no ranking, visto que as chuvas já registradas desde a madrugada desta sexta-feira (22) seguem fortes e incessantes em Vitória.