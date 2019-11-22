Chuva no ES: cai o número de pessoas fora de casa no Estado

Corpo de Bombeiros divulga novo número de desalojados e desabrigados no ES Crédito: Esthefany Mesquita

Os números de pessoas que precisaram deixar suas casas por causa da chuva passou para 713 nesta quinta-feira (21), segundo o boletim da Defesa Civil emitido às 17 horas. Em todo o Estado, são 608 desalojados e 105 desabrigados. A maior parte está em Santa Leopoldina, com 281 desalojados e 59 desabrigados, além de quatro feridos e três mortos. O município decretou situação de calamidade pública

Viana, que antes somava a maioria das vítimas, teve redução de 1.270 desalojados para 96. Em contrapartida, municípios que antes não tinham nenhuma ocorrência, agora registram vítimas, como Marechal Floriano, onde 50 pessoas tiveram que deixar sua casas . Em Colatina, 13 pessoas também estão desalojadas. Em São Mateus, são quatro desalojados e três desabrigados por conta da chuva.

Em Domingos Martins, o número de desalojados aumentou de 63 para 73. Em Cariacica, mais pessoas estão desabrigadas: eram 36 e agora são 43. Os números de desalojados diminuíram de 77 para 42. O município ainda contabiliza seis feridos e um morto.

Em Vitória e em Alegre, os números de desalojados continuam os mesmos: 25 e 24, respectivamente.

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De acordo com o Coronel Wagner do Corpo de Bombeiros, em Viana, o volume dos rios baixaram e o alagamento também, por isso mais famílias puderam retornar para suas residências.

A equipe do Corpo de Bombeiros atualizou ainda que em todo o estado existem 22 alertas vigentes, sendo que cinco cidades estão com alerta de alto risco: Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha. Os demais municípios têm risco moderado. Se a chuva parar, esse número pode diminuir, mas assim que voltar, como está previsto para a madrugada de sábado para domingo, o número pode voltar a aumentar, já que os solos encontram-se encharcados, explica o coronel.

OS DADOS

Alegre | 24 desalojados

| 24 desalojados Vitória | 25 desalojados

| 25 desalojados Cariacica | 42 desalojado, 43 desabrigados, 06 feridos e 01 óbito

| 42 desalojado, 43 desabrigados, 06 feridos e 01 óbito Santa Leopoldina | 281 desalojados, 59 desabrigados, 04 feridos e 03 óbitos

| 281 desalojados, 59 desabrigados, 04 feridos e 03 óbitos Viana | 96 desalojados

| 96 desalojados Domingos Martins | 73 desalojados

| 73 desalojados São Mateus | 04 desalojados e 03 desabrigados

| 04 desalojados e 03 desabrigados Colatina | 13 desalojados

| 13 desalojados Marechal Floriano | 50 desalojados

| 50 desalojados Total| 608 desalojados, 105 desabrigados, 10 feridos e 04 óbitos

ALERTAS DE ALTO RISCO

MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Serra

Aracruz

Fundão

Vitória

Vila Velha

Alegre

Cariacica

Viana

Domingos Martins

Marechal Floriano

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA