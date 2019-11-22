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Defesa Civil

Chuva no ES: cai o número de pessoas fora de casa no Estado

Apesar da redução do número de vítimas, mais cidades contabilizam prejuízos. Atualização foi feita pelo Corpo de Bombeiros por volta das 17h desta quinta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 21:53

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 21:53

Corpo de Bombeiros divulga novo número de desalojados e desabrigados no ES Crédito: Esthefany Mesquita
Os números de pessoas que precisaram deixar suas casas por causa da chuva passou para 713 nesta quinta-feira (21), segundo o boletim da Defesa Civil emitido às 17 horas.  Em todo o Estado, são 608 desalojados e 105 desabrigados. A maior parte está em Santa Leopoldina, com 281 desalojados e 59 desabrigados, além de quatro feridos e três mortos. O município decretou situação de calamidade pública.
Viana, que antes somava a maioria das vítimas, teve redução de 1.270 desalojados para 96. Em contrapartida, municípios que antes não tinham nenhuma ocorrência, agora registram vítimas, como Marechal Floriano, onde 50 pessoas tiveram que deixar sua casas. Em Colatina, 13 pessoas também estão desalojadas. Em São Mateus, são quatro desalojados e três desabrigados por conta da chuva. 
Em Domingos Martins, o número de desalojados aumentou de 63 para 73. Em Cariacica, mais pessoas estão desabrigadas: eram 36 e agora são 43. Os números de desalojados diminuíram de 77 para 42. O município ainda contabiliza seis feridos e um morto.
Em Vitória e em Alegre, os números de desalojados continuam os mesmos: 25 e 24, respectivamente. 

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De acordo com o Coronel Wagner do Corpo de Bombeiros, em Viana, o volume dos rios baixaram e o alagamento também, por isso mais famílias puderam retornar para suas residências.
A equipe do Corpo de Bombeiros atualizou ainda que em todo o estado existem 22 alertas vigentes, sendo que cinco cidades estão com alerta  de alto risco: Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha. Os demais  municípios têm risco moderado. Se a chuva parar, esse número pode diminuir, mas assim que voltar, como está previsto para a madrugada de sábado para domingo, o número pode voltar a aumentar, já que os solos encontram-se encharcados, explica o coronel.

OS DADOS 

  • Alegre| 24 desalojados 
  • Vitória| 25 desalojados 
  • Cariacica| 42 desalojado, 43 desabrigados, 06 feridos e 01 óbito 
  • Santa Leopoldina| 281 desalojados, 59 desabrigados, 04 feridos e 03 óbitos 
  • Viana| 96 desalojados 
  • Domingos Martins| 73 desalojados 
  • São Mateus| 04 desalojados e 03 desabrigados 
  • Colatina| 13 desalojados 
  • Marechal Floriano| 50 desalojados 
  • Total| 608 desalojados, 105 desabrigados, 10 feridos e 04 óbitos 

ALERTAS DE ALTO RISCO

MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

  • Serra
  • Aracruz
  • Fundão
  • Vitória
  • Vila Velha 
  • Alegre
  • Cariacica
  • Viana
  • Domingos Martins
  • Marechal Floriano

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA

  • Santa Leopoldina

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