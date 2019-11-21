Casagrande vai pedir dinheiro ao governo federal para recuperar BR 262

BR 262: registro de um dos trechos em que houve deslizamento de terra na rodovia Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

O governador Renato Casagrande (PSB) vai pedir ao governo federal recursos para recuperar a BR 262. Em reunião na tarde desta quinta-feira (21), no Palácio Anchieta, o socialista disse que vai fazer contato com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para que direcione investimentos à rodovia federal que corta a Região Serrana, e é uma importante ligação do Espírito Santo com Minas Gerais.

"A BR 262 está com uso muito frágil em decorrência das fortes chuvas . É preciso aumentar a capacidade da BR , mas, principalmente, precisamos aumentar a segurança de quem trafega por ela", ressaltou Casagrande.

Na avaliação do governador, não é possível esperar a realização uma concessão da rodovia para que sejam feitas as obras que a via demanda. "Isto vai demorar muito. Pode até ser feita a concessão, mas antes é preciso que o governo federal faça um investimento público nesta rodovia para aumentar a segurança de quem nela trafega. Primeiro é preciso fazer um investimento, depois vem a concessão. É fundamental que o governo federal aporte recursos", assinalou.

A bancada federal capixaba, segundo o governador, já apresentou ao ministro a demanda por investimento na BR 262. "Tenho confiança de que ele vai se sensibilizar com a situação, especialmente com as cenas das fortes chuvas que demonstram a necessidade deste investimento", disse Casagrande , acrescentando que está tentando uma agenda com o ministro para conversar sobre esta demanda.

O governador também não descarta a possibilidade de investir recursos do Estado na recuperação da via. "Não posso me ausentar desta responsabilidade. A rodovia é federal, mas se for preciso que o nosso governo aporte algum recurso para que, junto com o governo federal e a bancada capixaba federal, tenhamos mais agilidade para resolver este problema, eu farei. Não me furtarei a fazer uma parceria com o governo federal", assegurou.