BR 262: em caso de interdição, desvio pode aumentar viagem em 1h30

Trecho da BR 262 que foi atingido pela queda de um barranco por conta da chuva Crédito: Foto do leitor

A informação é do agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , Fábio Pezin. Se bloquear o trecho, a passagem com o desvio poderá ser feita por Alfredo Chaves, com descida pela BR 101 e subida para Marechal Floriano. Isso acrescentaria 1h30 na duração da viagem de quem vai de Vitória até Domingos Martins. De Vitória a Marechal, normalmente, são percorridos 55 km. Passando por Alfredo Chaves, o trecho aumenta para 122 km. De Marechal para Domingos Martins, seriam gastos mais dez minutos, afirmou.

Até às 15h30 desta terça-feira (19), o único bloqueio entre a capital e a sede do município da região serrana, Campinho, é o que está situado no km 302, logo antes do posto da PRF. Neste, o trajeto deve ser feito pela entrada no bairro Universal, com saída após a reta do complexo penitenciário de Viana. Com esse desvio a distância fica praticamente a mesma em relação à rodovia. Se continuar chovendo é que corre o risco de interditar depois da ponte sobre o rio Jucu, perto da Vista Linda, informou.

DESLIZAMENTOS

Imagens de drone registradas pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, nesta terça-feira (19), mostram a dimensão dos deslizamentos de terra ao longo da BR 262, entre os municípios de Viana e Domingos Martins. Nesta segunda-feira (18), o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no ES, Romeu Scheibe Neto, informou que um trecho de 15 quilômetros da rodovia teve um total de 52 deslizamentos.

Os 52 deslizamentos foram registrados entre o km 22 e o 37, nos municípios de Viana e Domingos Martins. Deste total, 16 foram classificados como graves, em situações onde ocorreram interdições parciais da rodovia, e dois classificados como extremos, onde aconteceu a interdição total do trecho.

Para minimizar os locais mais impactados, lonas foram colocadas em três trechos. Segundo o superintendente, o objetivo é evitar o encharcamento do solo em locais onde a vegetação foi arrancada pelo deslizamento de terra. As raízes da vegetação ajudam a conter o aterro no lugar. Quando o trecho não está vegetado, onde o deslizamento causou o arrancamento dessa vegetação, o solo fica sob o efeito direto da chuva. Isso pode provocar novos deslizamentos. Então, a lona pode parecer uma solução simplista, mas tem um resultado grande nestes casos, explicou.