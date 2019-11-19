BR 262: em caso de interdição, desvio pode aumentar viagem em 1h30

A situação da BR 262, entre Viana e Domingos Martins, chama a atenção das autoridades para o risco de novos deslizamentos. Imagens feitas pela TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (19), mostram a dimensão do problema. Ainda não há previsão de novas interdições no local, mas caso elas sejam necessárias, um desvio pode aumentar o tempo da viagem entre Vitória e Domingos Martins. O percurso, que atualmente é feito em 1h10, pode demorar 2h40.
A informação é do agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fábio Pezin. Se bloquear o trecho, a passagem com o desvio poderá ser feita por Alfredo Chaves, com descida pela BR 101 e subida para Marechal Floriano. Isso acrescentaria 1h30 na duração da viagem de quem vai de Vitória até Domingos Martins. De Vitória a Marechal, normalmente, são percorridos 55 km. Passando por Alfredo Chaves, o trecho aumenta para 122 km. De Marechal para Domingos Martins, seriam gastos mais dez minutos, afirmou.
Até às 15h30 desta terça-feira (19), o único bloqueio entre a capital e a sede do município da região serrana, Campinho, é o que está situado no km 302, logo antes do posto da PRF. Neste, o trajeto deve ser feito pela entrada no bairro Universal, com saída após a reta do complexo penitenciário de Viana. Com esse desvio a distância fica praticamente a mesma em relação à rodovia. Se continuar chovendo é que corre o risco de interditar depois da ponte sobre o rio Jucu, perto da Vista Linda, informou.
DESLIZAMENTOS
Imagens de drone registradas pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, nesta terça-feira (19), mostram a dimensão dos deslizamentos de terra ao longo da BR 262, entre os municípios de Viana e Domingos Martins. Nesta segunda-feira (18), o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no ES, Romeu Scheibe Neto, informou que um trecho de 15 quilômetros da rodovia teve um total de 52 deslizamentos.
Os 52 deslizamentos foram registrados entre o km 22 e o 37, nos municípios de Viana e Domingos Martins. Deste total, 16 foram classificados como graves, em situações onde ocorreram interdições parciais da rodovia, e dois classificados como extremos, onde aconteceu a interdição total do trecho.
Para minimizar os locais mais impactados, lonas foram colocadas em três trechos. Segundo o superintendente, o objetivo é evitar o encharcamento do solo em locais onde a vegetação foi arrancada pelo deslizamento de terra. As raízes da vegetação ajudam a conter o aterro no lugar. Quando o trecho não está vegetado, onde o deslizamento causou o arrancamento dessa vegetação, o solo fica sob o efeito direto da chuva. Isso pode provocar novos deslizamentos. Então, a lona pode parecer uma solução simplista, mas tem um resultado grande nestes casos, explicou.
Ainda de acordo com o superintendente, um trabalho de análise está sendo feito em todo o trecho para avaliar as condições das encostas na rodovia. A gente está fazendo uma varredura nestes 15km para poder identificar todos os pontos de instabilidade, disse.