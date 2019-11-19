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Mais chuva no ES

Dezembro também será de muita chuva no ES, prevê meteorologia

A previsão é que a partir do dia 22 de novembro a temperatura aumente, mas após o dia 24 deve voltar a chover. Para dezembro, o Inmet prevê que seja bem semelhante ao mês de novembro, com pancadas de chuva moderada e forte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 16:03

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 16:03

A meteorologia prevê que o mês de dezembro seja bem semelhante ao mês de novembro, com pancadas de chuva moderada e forte Crédito: Carlos Alberto
Quem estava na esperança de ter um dezembro menos chuvoso para curtir praias e passeios ao ar livre no Espírito Santo, pode encarar dias bem semelhantes ao mês de novembro. Isso porque, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o próximo mês também será de chuvas, que podem variar de moderadas a fortes.
 De acordo com Marlene Leal, meteorologista do Inmet, a previsão é que a partir do dia 22 de novembro a temperatura aumente. Porém, após o dia 24 deve voltar a chover. "A meteorologia prevê que o mês de dezembro seja bem semelhante ao mês de novembro, com pancadas de chuva moderada e forte", informou. 

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

Segundo a Defesa Civil do Espírito Santo, o número de desabrigados e desalojados passou de 400 nos últimos dias. Nesta terça-feira (19), o número diminuiu para 262. Os municípios que ainda estão em estado de alerta de deslizamentos de terra são Serra e Afonso Cláudio e as chuvas devem continuar de forma considerada na Grande Vitória e Regiões Sul e Serrana.

SOBRE PARA TRÊS O NÚMERO DE MORTES 

Na noite da última segunda-feira (18), subiu para três o número de mortes provocadas pelos temporais dos últimos dias no Espírito Santo. O menino Lorenzo Caus, de apenas seis anos, é a terceira vítima. Ele ficou soterrado após um deslizamento de terra na última quinta-feira (14), que destruiu a casa da família em uma comunidade rural de Santa Leopoldina, Região Serrana do Estado. 
Lorenzo estava internado em Vitória, mas não resistiu e morreu na noite desta segunda. O pai de Lorenzo morreu ainda no local do desabamento. A mãe do menino também ficou ferida na tragédia e teve alta nesta segunda-feira.
A segunda vítima das chuvas foi um homem encontrado morto após ter a casa invadida pela água, no bairro Novo Horizonte, em Cariacica. A Polícia Civil disse que a causa da morte foi afogamento.

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