Fila de carros com pneu furado após passar em buraco na avenida Norte Sul Crédito: Reprodução/ Vídeo Internauta

Your browser does not support the audio element. Depois da chuva, buracos viram pesadelo de motoristas na Grande Vitória

Um buraco aberto após as fortes chuvas em Vitória deixou uma fila de sete carros com pneus furados na Avenida Norte Sul, na noite desta segunda-feira (18). Um vídeo enviado por um internauta mostra sete veículos danificados e parados na faixa da direita do sentido Praia de Camburi, no trecho localizado no bairro Jardim Camburi.

Moradores ouvidos pela reportagem relataram que esse buraco está aberto desde quinta-feira (14) e sem sinalização desde a última noite. Na manhã desta terça-feira (19), o local estava sinalizado com cones da Guarda Municipal de Vitória para impedir que mais danos aconteçam.

E esse buraco não é o único no trecho. Outros dois nessa mesma faixa davam para ser vistos nesta manhã. No sentido oposto, também há aberturas na pista que podem atrapalhar o percurso do motorista.

Além da Norte Sul, outros trechos da Grande Vitória também têm buracos. Na Praia do Suá, em Vitória, pelo menos dois carros ficaram com a roda quebrada ao passar em cima de um deles. A empresária Rosângela Heringe Dutra quase caiu nele.

Buracos na Norte Sul amanheceram sinalizados nesta terça-feira (19) Crédito: Caíque Verli

"Parece que era uma obra no local. Fecharam o buraco com areia, mas a chuva levou tudo. Dois carros ficaram com a roda quebrada e, por pouco, não tive prejuízo também. Não tinha sinalização, não tinha iluminação nenhuma lá", reclamou a motorista.

Ainda na Capital, a reportagem flagrou buracos na Avenida Vitória, que atualmente passa por intervenção da própria prefeitura. Em Vila Velha , o bairro de Itaparica foi um dos prejudicados com as chuvas. Já em Cariacica , a reportagem constatou buracos em Jardim América.

OFICINAS

Com a trégua nas chuvas fortes, as oficinas começam a ter um aumento na procura de motoristas com prejuízos. José Amaro da Paixão, dono de uma oficina em Soteco, aponta que pneus furados e rodas quebradas ao passar em buracos são os principais danos que surgem nessa época. "Acontece que, ao passar no buraco, empena a roda e o amortecedor vai pro pau, não tem jeito. Ele estoura, não aguenta, é muito impacto porque o motorista não está esperando. Ele bate acelerando e o impacto é maior", explica.

O OUTRO LADO

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) é o órgão responsável pelo trecho na Norte Sul. Procurado pela reportagem, o DER citou as fortes chuvas para justificar as aberturas na pista. Garantiu, ainda, que a empresa contratada trata "imediatadamente" de todas as ocorrências registradas e que o trecho é acompanhado constantemente.

PREJUÍZOS

A Gazeta também questionou o DER sobre o prejuízo dos motoristas com os buracos. O órgão respondeu que os registros dos motoristas podem ser protocolados no DER e que serão "prontamente avaliados". A reportagem também procurou as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Cariacica. O secretário executivo da Central de Serviços de Vitória, Weverton Moraes, afirmou que está com uma grande operação tapa-buracos. " Mesmo sendo uma atividade diária da secretaria em Vitória, o tapa-buracos está focado nas principais avenidas para que seja garantida a circulação segura nas vias. O buraco próximo ao Hospital São Lucas está sinalizado e em obra: é uma obra de drenagem no local e será fechado em tempo seco. Quanto ao buraco citado na Praia do Suá, próximo à antiga Tok & Stok, será checado nesta tarde de hoje", contou. A reportagem ainda aguarda retorno das outras prefeituras