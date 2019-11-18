Morre criança soterrada em Santa Leopoldina

Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família

Morreu na noite desta segunda-feira (18) o pequeno Lorenzo Caus, 6 anos, que foi soterrado com a família em um deslizamento de terra em Santa Leopoldina , na Região Serrana do Espírito Santo. A criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Vitória havia cinco dias. A morte foi confirmada por familiares.

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A mãe de Lorenzo, Fernanda Caus, está internada no mesmo hospital, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. A previsão era de que ela recebesse alta nesta terça-feira (19). O pai do menino, e marido de Fernanda, morreu no deslizamento.

A criança deu entrada no hospital com suspeita de desidratação renal. A situação de Lorenzo chegou a ficar estável, mas segundo familiares, nos últimos dias, o estado de saúde começou a oscilar.

A TRAGÉDIA

Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring

A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.