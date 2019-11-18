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Deslizamento após chuva

Morre criança soterrada em Santa Leopoldina

O menino de 6 anos estava internado na UTI desde a última quinta-feira (14). O pai dele morreu no dia do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:38

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:38

Lorenzo Caus, criança soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família
Morreu na noite desta segunda-feira (18) o pequeno Lorenzo Caus, 6 anos, que foi soterrado com a família em um deslizamento de terra em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Vitória havia cinco dias. A morte foi confirmada por familiares.
Morre criança soterrada em Santa Leopoldina
A mãe de Lorenzo, Fernanda Caus, está internada no mesmo hospital, se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. A previsão era de que ela recebesse alta nesta terça-feira (19). O pai do menino, e marido de Fernanda, morreu no deslizamento.

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A criança deu entrada no hospital com suspeita de desidratação renal. A situação de Lorenzo chegou a ficar estável, mas segundo familiares, nos últimos dias, o estado de saúde começou a oscilar. 

A TRAGÉDIA

Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring
A família foi soterrada após a casa onde estava, na zona rural de Santa Leopoldina, ser atingida por um deslizamento de terra, na última quinta-feira (14). Mãe e filho foram retirados dos escombros por vizinhos. O marido de Fernanda e pai da criança, Fabrício Caus, morreu no local. Fabrício e Fernanda estavam abraçados durante o resgate.
O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar. Fernanda e Lorenzo foram transportados de helicóptero para Vitória, onde foram encaminhados para um hospital particular.

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