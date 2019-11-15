Vídeo mostra sobrevoo durante resgaste em Santa Leopoldina

Imagens gravadas por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) mostram o sobrevoo do helicóptero da Casa Militar na região de Santa Leopoldina, na manhã desta quinta-feira (14). O veículo foi utilizado para ajudar no resgate de uma família soterrada após deslizamento de terra em uma propriedade rural. Três pessoas ficaram feridas e uma morreu.
No vídeo, é possível ver os alagamentos causados pela chuva em toda a região. As imagens também mostram a situação da casa atingida pelo deslizamento de terra. O helicóptero conseguiu pousar em um campo de futebol próximo ao local para realizar o resgate da família soterrada.
Fernanda Caus e o filho Lorenzo Caus, de 6 anos, foram retirados dos escombros por vizinhos e transportados para Vitória pelo helicóptero. Eles estão internados, mas em situação estável. O pai, Fabricio Caus, morreu. Uma empregada da família também estava no imóvel e teve ferimentos leves. Ela foi socorrida no local e não precisou ser encaminhada para o hospital.