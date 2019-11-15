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Direto do helicóptero

Vídeo mostra sobrevoo durante resgaste em Santa Leopoldina

Helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi utilizado para ajudar no resgate de família soterrada em Santa Leopoldina nesta quinta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 23:13

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 23:13

Imagens gravadas por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) mostram o sobrevoo do helicóptero da Casa Militar na região de Santa Leopoldina, na manhã desta quinta-feira (14). O veículo foi utilizado para ajudar no resgate de uma família soterrada após deslizamento de terra em uma propriedade rural. Três pessoas ficaram feridas e uma morreu.
No vídeo, é possível ver os alagamentos causados pela chuva em toda a região. As imagens também mostram a situação da casa atingida pelo deslizamento de terra. O helicóptero conseguiu pousar em um campo de futebol próximo ao local para realizar o resgate da família soterrada.
Local onde casa foi soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Sandra Reinholz Gonoring
Fernanda Caus e o filho Lorenzo Caus, de 6 anos, foram retirados dos escombros por vizinhos e transportados para Vitória pelo helicóptero. Eles estão internados, mas em situação estável. O pai, Fabricio Caus, morreu. Uma empregada da família também estava no imóvel e teve ferimentos leves. Ela foi socorrida no local e não precisou ser encaminhada para o hospital.

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