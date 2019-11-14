O estado de saúde de mãe e filho soterrados em Santa Leopoldina

"Desde o início do serviço, por volta das 7 horas, nos reunimos para manter o foco e a concentração, apesar de ser uma situação crítica, que nos deixa apreensivos. Apesar de termos experiência, cada caso é um caso, cada dia é um dia, cada voo é um voo. Fica o pesar pela família, que infelizmente foi desmantelada. Foi uma tragédia que resultou em uma família sem o pai. Não tem como não ficarmos tristes com isso, a maioria de nós, da equipe, possui família, filhos... Ficamos muito sensibilizados, mas temos que controlar a emoção para cumprirmos nossa missão", lamentou.