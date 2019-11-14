Mãe e filho são resgatados e pai morre soterrado após deslizamento no ES

Família é resgatada em Santa Leopoldina (14/11/2019) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Fabricio Caus morreu soterrado na manhã desta quinta-feira (14) após deslizamento de terra em Um homem identificado comomorreu soterrado na manhã desta quinta-feira (14) após deslizamento de terra em Santa Leopoldina , Região Serrana do Estado. A mulher dele, Fernanda Caus, e o filho Lorenzo Caus, de 6 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar.

Uma idosa que estava no imóvel também foi socorrida por moradores da região antes da chegada do helicóptero. A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (14) pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Militar, os dois foram resgatados de Santa Leopoldina para Vitória e serão encaminhados para hospitais da Grande Vitória pelo Samu.

Família resgatada em Santa Leopoldina chega a Vitória

VIZINHOS AJUDARAM NO RESGATE

De acordo com o major Cristian, do Notaer, como o Corpo de Bombeiros não conseguiu chegar ao local devido as fortes chuvas foram os próprios vizinhos da família que retiraram mãe e filho debaixo dos escombros. Eles contaram que a família estava bem próxima, estando mãe e filho por cima do corpo do pai, como se estivessem abraçados para se proteger.

"Os relatos de como os corpos estavam mostram que a família tentou se ajudar. Os três estavam bem juntos, deitados, estando mãe e filho por cima do pai. Os próprios vizinhos socorreram enquanto o Corpo de Bombeiros não conseguia chegar. Por via aérea também tivemos dificuldade. Só quando a chuva deu uma trégua conseguimos decolar. Pousamos em um campo de futebol depois chegamos ao local", contou.

MÃE E FILHO EM ESTADO DE CHOQUE

Ainda segundo o major Cristian, mãe e filho foram levados pelos populares para a casa de vizinhos. Ao chegar na residência, a equipe encontrou as vítimas em estado de choque.

Família soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Reprodução

"Tivemos informações de que a primeira a ser resgatada por populares foi uma idosa. Mas não tivemos contato visual com essa idosa. Tínhamos que fazer tudo muito rápido. Mãe e filho passaram pelos primeiros atendimentos na ambulância. Como estavam em estado de choque, tentamos tranquiliza-los. Falamos com o menino que ele poderia contar aos coleguinhas que tinha andado de helicóptero. Mas eles não tinham condições de falar muito", contou.

CENA SENSIBILIZOU EQUIPE DE RESGATE

Até mesmo as equipes do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar, que estão acostumados a realizar resgates, ficaram sensibilizados com o caso da família soterrada em Santa Leopoldina.