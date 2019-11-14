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Resgate via helicóptero

Mãe e filho são resgatados e pai morre soterrado após deslizamento no ES

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas após deslocamento de terra em Santa Leopoldina nesta quinta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 13:20

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 13:20

Família é resgatada em Santa Leopoldina (14/11/2019) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem identificado como Fabricio Caus morreu soterrado na manhã desta quinta-feira (14) após deslizamento de terra em Santa Leopoldina, Região Serrana do Estado. A mulher dele, Fernanda Caus, e o filho Lorenzo Caus, de 6 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar.
Uma idosa que estava no imóvel também foi socorrida por moradores da região antes da chegada do helicóptero. A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (14) pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Militar, os dois foram resgatados de Santa Leopoldina para Vitória e serão encaminhados para hospitais da Grande Vitória pelo Samu.

Família resgatada em Santa Leopoldina chega a Vitória

VIZINHOS AJUDARAM NO RESGATE

De acordo com o major Cristian, do Notaer, como o Corpo de Bombeiros não conseguiu chegar ao local devido as fortes chuvas foram os próprios vizinhos da família que retiraram mãe e filho debaixo dos escombros. Eles contaram que a família estava bem próxima, estando mãe e filho por cima do corpo do pai, como se estivessem abraçados para se proteger.  
"Os relatos de como os corpos estavam mostram que a família tentou se ajudar. Os três estavam bem juntos, deitados, estando mãe e filho por cima do pai. Os próprios vizinhos socorreram enquanto o Corpo de Bombeiros não conseguia chegar. Por via aérea também tivemos dificuldade. Só quando a chuva deu uma trégua conseguimos decolar. Pousamos em um campo de futebol depois chegamos ao local", contou. 

MÃE E FILHO EM ESTADO DE CHOQUE

Ainda segundo o major Cristian, mãe e filho foram levados pelos populares para a casa de vizinhos. Ao chegar na residência, a equipe encontrou as vítimas em estado de choque. 
Família soterrada em Santa Leopoldina Crédito: Reprodução
"Tivemos informações de que a primeira a ser resgatada por populares foi uma idosa. Mas não tivemos contato visual com essa idosa. Tínhamos que fazer tudo muito rápido. Mãe e filho passaram pelos primeiros atendimentos na ambulância. Como estavam em estado de choque, tentamos tranquiliza-los. Falamos com o menino que ele poderia contar aos coleguinhas que tinha andado de helicóptero. Mas eles não tinham condições de falar muito", contou. 

CENA SENSIBILIZOU EQUIPE DE RESGATE

Até mesmo as equipes do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Casa Militar, que estão acostumados  a realizar resgates, ficaram sensibilizados com o caso da família soterrada em Santa Leopoldina. 
"Desde o início do serviço, por volta das 7 horas, nos reunimos para manter o foco e a concentração, apesar de ser uma situação crítica, que nos deixa apreensivos. Apesar de termos experiência, cada caso é um caso, cada dia é um dia, cada voo é um voo. Fica o pesar pela família, que infelizmente foi desmantelada.  Foi uma tragédia que resultou em uma família sem o pai. Não tem como não ficamos tristes com isso, a maioria de nós, da equipe, possui família, filhos... Ficamos muito sensibilizados, mas temos que controlar a emoção para cumprirmos nossa missão", lamentou. 

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