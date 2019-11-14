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Deslizamento de terra

Marido e mulher estavam abraçados na hora do resgate em Santa Leopoldina

O homem morreu no soterramento. Mãe e filho, que sobreviveram, foram transferidos em um helicóptero do Notaer de Santa Leopoldina para o Quartel da PM, em Vitória. Em seguida foram levados para hospitais da capital.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 16:00

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 16:00

Família que ficou soterrada em Santa Leopoldina Crédito: A Gazeta
O produtor rural Fabricio Caussoterrado junto com a família após deslizamento de terra em Santa Leopoldina, Região Serrana, morreu abraçado à mulher dele. A informação foi dada por militares do Notaer à TV Gazeta. Os agentes que atuaram no resgate realizado na manhã desta quinta-feira (14) na comunidade de Holanda, Zona Rural do município, informaram que a cena comoveu os moradores. O corpo do produtor rural começou a ser retirado dos escombros no meio da tarde e será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. 
As chuvas em Santa Leopoldina provocaram o deslocamento de terra no imóvel onde estavam Fabricio, a mulher, Fernanda Caus, o filho, Lorenzo Caus, de 6 anos, e uma idosa. Com a ajuda de moradores, a idosa foi resgatada da casa. Como o Corpo de Bombeiros não conseguiu chegar ao local devido as fortes chuvas foram os próprios vizinhos da família que retiraram mãe e filho dos escombros. 
Para a TV Gazeta, o major Cristian, do Notaer, informou que o casal estava abraçado no momento do resgate, provavelmente na tentativa de protegerem um ao outro, além do filho dos dois, de 6 anos.
"A comunidade foi bastante solidária. O fato aconteceu por volta das 6 horas e logo em sequência ajudaram a família, fazendo um trabalho de forma correta ao retirarem mãe e filho dos escombros", contou.
Mãe e filho foram encaminhados de helicóptero até o Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória, e foram socorridos para hospitais da Grande Vitória. Segundo moradores e amigos da família, Fabricio era produtor rural, foi candidato a vereador e assessor da Secretaria Municipal de Agricultura de Santa Leopoldina.

MENINO PEDE SUCO DE UVA APÓS RESGATE

Ainda de acordo com o major Cristian, mãe e filho foram localizados em estado de choque e muito frio. Eles ficaram na casa de um vizinho até a chegada das equipes de resgate. 
"Dentro do helicóptero eles estavam conscientes, mas falavam pouco.  O menino fez um único pedido: ele queria beber suco de uva.  É uma criança, não tem como não se sensibilizar", comentou. 

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