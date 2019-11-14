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Chuva forte

Defesa Civil decreta alerta máximo no ES. Veja número de desalojados

Em Cariacica, cidade que teve o maior número de desalojados, as chuvas causaram desabamentos de muros e casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 11:51

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 11:51

Município de Santa Leopoldina está debaixo d'água Crédito: Internauta
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil decretou alerta máximo no Espírito Santo devido às fortes chuvas. No Estado, 72 pessoas estão desalojadas, segundo relatório do órgão divulgado na manhã desta quinta-feira (14).

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Os 72 desalojados, que precisam sair temporariamente das suas residências, estão distribuídos em cinco município do Estado:  Alegre (16), Vitória (17) , Vila Velha (11)  e Cariacica (28). Ainda não há registros de desabrigados - pessoas que tiveram a casa danificada. 
Em Cariacica, cidade que teve o maior número de desalojados, as chuvas já causaram deslizamento no bairro Santa Luzia e três residências foram interditadas. Já em Porto Novo uma casa desabou e três pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Lucas. No bairro Nova Canaã, a queda de um muro afetou uma residência. O mesmo aconteceu em Vila Graúna, onde um muro atingiu a parede de uma casa. 

ACUMULADO DE CHUVA 

A Defesa Civil informou ainda que os maiores acumulados de chuva ocorreram em 23 municípios: Domingos Martins, Santa Leopoldina, Anchieta, Cariacica, Piúma, Serra, Fundão, Marechal Floriano, Alfredo Chaves, Vitória, Presidente Kennedy, Viana, Vila Velha, Rio Novo do Sul, Ibiraçu, João Neiva, Colatina, Ponto Belo, Governador Lindenberg, Linhares, Santa Maria de Jetibá, São Roque do Canaã e Aracruz.

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