Defesa Civil decreta alerta máximo no ES. Veja número de desalojados

Município de Santa Leopoldina está debaixo d'água Crédito: Internauta

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil decretou alerta máximo no Espírito Santo devido às fortes chuvas. No Estado, 72 pessoas estão desalojadas, segundo relatório do órgão divulgado na manhã desta quinta-feira (14).

Os 72 desalojados, que precisam sair temporariamente das suas residências, estão distribuídos em cinco município do Estado: Alegre (16), Vitória (17) , Vila Velha (11) e Cariacica (28). Ainda não há registros de desabrigados - pessoas que tiveram a casa danificada.

Em Cariacica, cidade que teve o maior número de desalojados, as chuvas já causaram deslizamento no bairro Santa Luzia e três residências foram interditadas. Já em Porto Novo uma casa desabou e três pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Lucas. No bairro Nova Canaã, a queda de um muro afetou uma residência. O mesmo aconteceu em Vila Graúna, onde um muro atingiu a parede de uma casa.

??Estamos em alerta máximo.



A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) do Corpo de Bombeiros Militar do ES informa a população capixaba que estamos com o Plano de Emprego em ALERTA MÁXIMO. pic.twitter.com/wlVP4L89tL — GovernoES (@GovernoES) 14 de novembro de 2019

ACUMULADO DE CHUVA