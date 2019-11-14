Vídeo de Rodovia ES 080 alagada impressiona em Santa Leopoldina

Um impressionante vídeo foi gravado na manhã desta quinta-feira (14), em Santa Leopoldina, Região Serrana no Espírito Santo. Nas imagens, é possível ver alguns pedestres tentando passar pela rodovia ES 080, na região conhecida como Reta do Hermult. A via está tomada pela água. O morador que registrou a cena flagrou pessoas com água na altura do peito e um carro ainda ligado, mas à deriva.
"Olha o caminhão dentro da água. Tem correnteza pra caramba! Olha o carro funcionando ainda. Coitada da Meriva... Não abre não (a porta do carro), deixa quieto. Está tudo cheio de água", lamentou o morador, enquanto filmava as cenas.