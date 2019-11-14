Vitória registra 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas

Muro desaba e atinge casa no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

Em Vitória, choveu mais em um dia do que a média prevista para todo o mês de novembro. A Defesa Civil de Vitória informou, nesta quarta-feira (13), que a Capital registrou mais de 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O volume previsto para o mês era de 181 milímetros, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil de Vitória também emitiu, na tarde desta quarta-feira (13), um alerta para o risco de deslizamento em encostas e áreas de risco devido ao intenso volume de chuva. O órgão aconselha aos moradores de áreas de encosta que fiquem atentos a qualquer movimentação do solo e de rolamento de blocos. Nesses casos, a recomendação é sair do imóvel e entrar em contato com o telefone de plantão 24 horas: 98818-4432. Os chamados também podem ser feitos pelo Fala Vitória 156.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Diante deste cenário de alerta, a Defesa Civil solicitou a todas as secretarias que possuem interface com o Plano de Contingência que mantenham as suas equipes operacionais de sobreaviso 24 horas para o atendimento de eventuais ocorrências.

ALERTAS

O alerta para as áreas de risco se mantém enquanto a chuva permanecer na Capital. Esse alerta só é retirado depois de um período de 72 horas sem precipitação.