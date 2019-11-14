Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vitória registra 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas
Alerta

Vitória registra 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas

Os pluviômetros da Capital registraram um volume maior nas últimas 24 horas do que a média prevista para todo o mês. Prefeitura alerta para risco de deslizamento em encostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 23:49

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 23:49

Muro desaba e atinge casa no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
Em Vitória, choveu mais em um dia do que a média prevista para todo o mês de novembro. A Defesa Civil de Vitória informou, nesta quarta-feira (13), que a Capital registrou mais de 200 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O volume previsto para o mês era de 181 milímetros, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A Defesa Civil de Vitória também emitiu, na tarde desta quarta-feira (13), um alerta para o risco de deslizamento em encostas e áreas de risco devido ao intenso volume de chuva. O órgão aconselha aos moradores de áreas de encosta que fiquem atentos a qualquer movimentação do solo e de rolamento de blocos. Nesses casos, a recomendação é sair do imóvel e entrar em contato com o telefone de plantão 24 horas: 98818-4432. Os chamados também podem ser feitos pelo Fala Vitória 156.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Diante deste cenário de alerta, a Defesa Civil solicitou a todas as secretarias que possuem interface com o Plano de Contingência que mantenham as suas equipes operacionais de sobreaviso 24 horas para o atendimento de eventuais ocorrências.

ALERTAS 

O alerta para as áreas de risco se mantém enquanto a chuva permanecer na Capital. Esse alerta só é retirado depois de um período de 72 horas sem precipitação.
  • CONTATOS DE EMERGÊNCIA 
  • Plantão 24 horas: 98818-4432
  • Fala Vitória 156.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados