'Miau-miau': droga que vicia adolescentes na Rússia é apreendida em Cariacica

Policiais militares apreenderam cerca de 200 pedras de uma substância suspeita em Sotelândia, em Cariacica, na noite de segunda-feira (27). Inicialmente o material foi confundido com crack, mas depois os agentes identificaram que seria mefedrona — droga sintética conhecida como “miau-miau”, que tem viciado adolescentes e jovens na Rússia, segundo reportagem da BBC.
A apreensão ocorreu após um suspeito fugir e deixar para trás uma sacola com o material. De acordo com a polícia, três militares que manusearam os pacotes relataram desconforto devido ao forte odor da substância.
O que é a droga
A mefedrona é uma droga sintética com efeitos semelhantes aos do ecstasy e da cocaína. Ela pertence ao grupo das catinonas sintéticas, substâncias relacionadas a compostos encontrados naturalmente na planta Catha edulis.
Os efeitos incluem euforia, aumento do estado de alerta e agitação. Em alguns casos, também pode provocar alucinações, paranoia, crises de pânico e comportamento agressivo.
De acordo com registros da Polícia Civil, a primeira apreensão de mefedrona no Espírito Santo ocorreu em 2013, na região da Ilha do Príncipe, em Vitória.
Casos na Rússia
Relatórios recentes apontam que a droga tem ganhado popularidade entre jovens em países como a Rússia. Segundo a BBC, embora haja dificuldade na obtenção de dados precisos sobre o consumo, tanto as Nações Unidas quanto o governo russo indicam aumento nas apreensões e na circulação da substância nos últimos anos.