'Miau-miau': droga que vicia adolescentes na Rússia é apreendida em Cariacica

Policiais militares apreenderam cerca de 200 pedras de uma substância suspeita em Sotelândia, em Cariacica, na noite de segunda-feira (27). Inicialmente o material foi confundido com crack, mas depois os agentes identificaram que seria mefedrona — droga sintética conhecida como “miau-miau”, que tem viciado adolescentes e jovens na Rússia, segundo reportagem da BBC.





A apreensão ocorreu após um suspeito fugir e deixar para trás uma sacola com o material. De acordo com a polícia, três militares que manusearam os pacotes relataram desconforto devido ao forte odor da substância.