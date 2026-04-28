Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

'Miau-miau': droga que vicia adolescentes na Rússia é apreendida em Cariacica

Substância semelhante ao ecstasy foi encontrada com suspeito em fuga; policiais relataram mal-estar

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 10:17

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 abr 2026 às 10:17
Mefedrona, droga popularmente conhecida como "miau-miau", foi apreendida em Cariacica
Mefedrona, droga popularmente conhecida como "miau-miau", foi apreendida em Cariacica Reprodução

Policiais militares apreenderam cerca de 200 pedras de uma substância suspeita em Sotelândia, em Cariacica, na noite de segunda-feira (27). Inicialmente o material foi confundido com crack, mas depois os agentes identificaram que seria mefedrona — droga sintética conhecida como “miau-miau”, que tem viciado adolescentes e jovens na Rússia, segundo reportagem da BBC.


A apreensão ocorreu após um suspeito fugir e deixar para trás uma sacola com o material. De acordo com a polícia, três militares que manusearam os pacotes relataram desconforto devido ao forte odor da substância. 

Os cerca de 200 pacotes com mefedrona (ou "miau-miau") estavam em uma sacola
Os cerca de 200 pacotes com mefedrona (ou "miau-miau") estavam em uma sacola Reprodução

O que é a droga

A mefedrona é uma droga sintética com efeitos semelhantes aos do ecstasy e da cocaína. Ela pertence ao grupo das catinonas sintéticas, substâncias relacionadas a compostos encontrados naturalmente na planta Catha edulis.


Os efeitos incluem euforia, aumento do estado de alerta e agitação. Em alguns casos, também pode provocar alucinações, paranoia, crises de pânico e comportamento agressivo.


De acordo com registros da Polícia Civil, a primeira apreensão de mefedrona no Espírito Santo ocorreu em 2013, na região da Ilha do Príncipe, em Vitória.

Casos na Rússia

Relatórios recentes apontam que a droga tem ganhado popularidade entre jovens em países como a Rússia. Segundo a BBC, embora haja dificuldade na obtenção de dados precisos sobre o consumo, tanto as Nações Unidas quanto o governo russo indicam aumento nas apreensões e na circulação da substância nos últimos anos.

Veja Também 

A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil

PF cumpre mandados no ES em operação contra abuso infantil no Brasil e em 15 países

Imagem de destaque

Homem morre em confronto com a PM em Central Carapina, na Serra

Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica

Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas tráfico de drogas Polícia Militar Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem coloca fogo na própria moto após ser abordado pela PM em Domingos Martins
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1: entenda os próximos passos da proposta no Congresso
Audax São Mateus x Serra, pela Copa Espírito Santo 2026
Audax São Mateus derrota o Serra na estreia da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados