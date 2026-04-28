PF cumpre mandados no ES em operação contra abuso infantil no Brasil e em 15 países

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Nacional Proteção Integral IV, com o cumprimento simultâneo de 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva em todo o país. A ação teve como foco identificar e prender suspeitos de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.





No Espírito Santo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória, em Santa Teresa e Alegre, que resultaram em duas prisões por posse de imagens contendo pornografia infantil.





Participaram da operação 503 policiais federais e 243 policiais civis do Distrito Federal e de diversos Estados como Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.





A operação faz parte de um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes. A ação ocorre de forma simultânea em 15 países, também com cumprimento de mandados de busca e apreensão.





No exterior, foram realizadas ações na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.





Segundo a Polícia Federal, a iniciativa busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate ao abuso sexual infantojuvenil, reforçando, no contexto do Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e a repressão desses crimes.





A corporação também destacou a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e o incentivo para que situações suspeitas sejam comunicadas são apontados como medidas essenciais de proteção.