Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

PF cumpre mandados no ES em operação contra abuso infantil no Brasil e em 15 países

Operação Nacional Proteção Integral IV ocorre simultaneamente em todo o país, cumprindo 159 mandados de busca e 16 de prisão preventiva, e faz parte de ação internacional

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 09:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 abr 2026 às 09:13

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Nacional Proteção Integral IV, com o cumprimento simultâneo de 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva em todo o país. A ação teve como foco identificar e prender suspeitos de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.


No Espírito Santo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória, em Santa Teresa e Alegre, que resultaram em duas prisões por posse de imagens contendo pornografia infantil.


Participaram da operação 503 policiais federais e 243 policiais civis do Distrito Federal e de diversos Estados como Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.


A operação faz parte de um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes. A ação ocorre de forma simultânea em 15 países, também com cumprimento de mandados de busca e apreensão.


No exterior, foram realizadas ações na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.


Segundo a Polícia Federal, a iniciativa busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate ao abuso sexual infantojuvenil, reforçando, no contexto do Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e a repressão desses crimes.


A corporação também destacou a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e o incentivo para que situações suspeitas sejam comunicadas são apontados como medidas essenciais de proteção.

Veja Também 

Cantora Taylor Swift durante show no Rio de Janeiro, em novembro de 2023

Fãs do ES ganham direito à indenização por falhas em show de Taylor Swift no Rio

Moradores dizem que a água suja vem de uma manilha que deságua na Praia da Guarderia

Vitória vai multar 8 imóveis na Praia do Canto por falta de ligação à rede de esgoto

Imagem Edicase Brasil

Acesso à creche e conclusão do ensino médio são desafios da educação no ES, diz estudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Federal Polícia Civil Infantil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem coloca fogo na própria moto após ser abordado pela PM em Domingos Martins
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1: entenda os próximos passos da proposta no Congresso
Audax São Mateus x Serra, pela Copa Espírito Santo 2026
Audax São Mateus derrota o Serra na estreia da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados