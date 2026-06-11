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Rumo ao hexa

Onde assistir aos jogos do Brasil: veja 31 opções de bares e restaurantes na Grande Vitória

Às vésperas da estreia da Seleção no mundial de futebol, saiba os locais da Grande Vitória que vão transmitir as partidas do Brasil na primeira fase
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 10:10

Copa do Catar - Seleção vence o time da Suiça por 1 a o no estádio 974
Torcida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar Vitor Jubini

Agora é mais que oficial: vai começar o mundial de futebol, nesta quinta-feira (11). No Brasil, é aquele momento em que amigos e familiares se reúnem para acompanhar os jogos da Seleção, criando um verdadeiro clima de festa. E neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h, na estreia da equipe no torneio que faz o mundo parar.


Aqui no Espírito Sant o clima de torcida já tomou conta dos bares e restaurantes. Na Grande Vitória, diversos estabelecimentos se preparam para reunir os apaixonados por futebol e transformar cada partida do Brasil em uma grande celebração.


Entrando nesse clima, HZ reuniu 31 bares, restaurantes e espaços que vão transmitir os jogos da Seleção. Confira:

Cariacica

  • Arena 262 Pub
    Com dois telões para assistir ao jogo, o Arena terá entrada liberada até 20h, com música ao vivo pré e pós partida da Seleção, além de caipirinha em promoção por R$ 14,90.
    Endereço: Av. Mário Gurgel, 4781, Vila Palestina. (27) 98859-5009

  • Dona Rosa Bar
    Além da transmissão dos jogos, o bar ainda terá promoção de cerveja até 21h.
    Endereço: Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé. (27) 99513-6021
Arena 262 Pub
Arena 262 Pub, em Cariacica. Reprodução Instagram @arena262pub

  • Ubar
    Com direito a telão de 250 polegadas, o estabelecimento ainda terá música sertaneja ao vivo após o jogo e happy hour das 18h às 21h.
    Endereço: Rua Dois Irmãos, 29, Campo Grande. (27) 99667-0115

  • Kchaça Brasil
    O restaurante terá painel de LED para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira.
    Endereço: Av. Cariacica, Vila Capixaba.

Guarapari

  • Canecão
    O espaço contará com promoções, música ao vivo e happy hour estendido em dias de jogo.
    Endereço: Av. Praiana, 141, Praia do Morro. (27) 3030-5391

  • Mex
    Painel de led para transmissão dos jogos e entrada liberada até o fim da partida, com música ao vivo no palco 360º. As promoções para os dias de jogo ainda serão divulgadas.
    Endereço: Rua Atenas, 134, Praia do Morro. (27) 99961-6464

Mex Guarapari
Mex Guarapari Reprodução Facebook @mexguarapari

  • Leblon 145
    Com direito a promoção de cerveja, happy hour especial e promoções após cada gol do Brasil, o espaço também terá telão para a transmissão da partida e música ao vivo no intervalo e após o jogo.
    Endereço: R. Antônio Sobreiro, 145, Praia do Morro. (27) 99779-4311

  • Farofa Carioca
    A cada gol do Brasil, serão disponibilizadas rodadas de batidinhas para os torcedores, além de promoção de cerveja e um cardápio especial para os dias de jogo, com drinks e petiscos temáticos.
    Endereço: Av. Praiana, 2140, Praia do Morro. (27) 99687-0828

Serra

  • Bar do Paulista
    Telão de LED para assistir ao jogo, pagode antes e depois da partida e promoção de chope por R$ 7,99.
    Endereço: Rua Amaranto, Quadra 1 Lote 3, Manguinhos. (27) 99903-5249

  • Cabana do Luiz
    No espaço interno, a Cabana terá uma TV de 100 polegadas e duas de 50 na área externa, com pagode pré jogo e sertanejo após a partida.
    Endereço: Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico. (27) 99986-4883

  • Cerimonial Manguinhos
    A partida será transmitida em painel de LED. Ao término do jogo, também haverá apresentações musicais ao vivo. A entrada custa R$ 20.
    Endereço: Av. dos Colibris, 08, Morada de Laranjeiras. (27) 99762-4787

  • Marianna Botequim
    Com duas televisões e um telão de LED para acompanhar a partida, o botequim também terá roda de samba no aquecimento do jogo, a partir das 15h.
    Endereço: Rua Marataízes, 250, Valparaíso. (27) 99996-7416

Viana

  • Dud’s Beer House
    Com duas TV’s, uma de 60 polegadas e outra de 86, além de um telão de 120 polegadas, o bar também ofertará rodada dupla de chope, caipirinhas e gin durante os jogos do Brasil.
    Endereço: Avenida Florentino Avidos, 29, Centro. 27 99518-5574

  • Julinho Bar e Botequim
    Para cada gol do Brasil contra Marrocos, serão sorteadas seis unidades de We-Mix para os presentes, basta seguir as regras publicadas nas redes sociais do @julinhobarebotqueim.
    Endereço: Rua Furtado, bairro Primavera. 27 98132-0600

Vila Velha

  • Arena Gran Park
    Com telão de 24 metros quadrados, palco 360º, shows, DJs, área kids, bar, gastronomia e drinks, a Arena chega com estrutura para mais de duas mil pessoas.
    Endereço: Avenida Estudante José Julio de Souza, 838, Itapuã.

  • Caranguejo do Assis
    O espaço conta com 16 televisores no salão, além de um telão de 140 polegadas e sistema de som digital. A casa também preparou menus em horários especiais de almoço e happy hour ao longo das semanas da competição.
    Endereço: Av. da Praia, 290 - Praia de Itaparica.

  • Gol Burger
    O Gol Burger apostou no seu próprio torneio, com disputas periódicas de cardápios das principais seleções do Mundial. As disputas começaram na última segunda-feira (8) e vão até o dia 19 de julho, dia da grande final.
    Endereço: R. Quinze de Novembro, 603 - Praia da Costa. (27) 99241-4519

  • Meu Buteco
    O estabelecimento começa o pré-jogo ao meio-dia, com telão e televisores para a partida, Além disso, também haverá happy hour durante os jogos da Seleção Brasileira.
    Endereço: Rua Jasmim, 125, Jardim Colorado.

Jogo do Brasil no Só Santo Botequim, em Vila Velha
Só Santo Botequim, em Vila Velha Reprodução/Instagram @sosantobotequim

  • Só Santo Botequim
    Para os jogos do Brasil no Mundial, será inaugurado um novo espaço com telão para assistir à partida. Também haverá música ao vivo após o término da partida.
    Endereço: R. Castelo Branco, 815, Praia da Costa. (27) 99311-3906

  • The Bank
    Complementando a transmissão da partida, os torcedores presentes também poderão aproveitar a dose dupla de chope durante os jogos do Brasil.
    Endereço: Rua Itabaiana, 32, Itaparica.

  • Vento Cozinha e Bar
    Com direito a programação musical pré e pós-jogo da Seleção, o espaço também terá duas horas de comida de boteco liberada. O custo da participação é a partir de R$ 30.
    Endereço: Rua Gastão Roubach, Praia da Costa.

  • Bar dos Meninos
    Com pagode a partir das 15h, o bar oferece espaço com mais de dez televisores para acompanhar o Brasil no mundial.
    Endereço: R. Goiânia, Itapuã. (27) 98107-2625

Vitória

  • Bar Barraco
    Além da transmissão dos jogos, foram criados drinks especiais para o período: “Brasa”, com destaque ao guaraná; “Brasil Tri”, com um trio de shots nas cores da bandeira; e o “Brasil”, sabor mais voltado para a tropicalidade do país.
    Endereço: R. João da Cruz, 150 - Loja 1 - Praia do Canto. (27) 99844-8463

  • Barlavento
    Lounge especial para a transmissão dos jogos do Brasil, com música ao vivo, cardápio especial de drinks e painel de LED.
    Endereço: Avenida Dante Michelini - Quiosque 01 - Jardim da Penha.

  • Coco Bambu
    Para acompanhar o torneio, o restaurante terá entradas selecionadas com 25% de desconto e happy hour estendido até o fim dos jogos com 50% de desconto.
    Endereço: R. João da Cruz, 10, Praia do Canto.

  • Coronel Picanha
    Combos a partir de R$ 119,90, chope e batidinha pela metade do preço durante os jogos, telões de alta definição e área kids.
    Endereço: R. Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi.

  • Divino Botequim
    Os 50 primeiros clientes em cada dia de jogo no Divino ganharão um copo exclusivo do botequim.
    Endereço: R. Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha.
Jogo do Brasil no Bar Barraco, em Vitória
Bar Barraco, em Vitória Reprodução/Instagram @barbarraco

  • Empório Bohemio
    Com reforço de TV’s no estabelecimento, o Empório também terá sorteios durante os dias de jogos do Brasil.
    Endereço: Lojas 05 e 06, R. Saúl Navarro, 368, Praia do Canto.

  • Recanto Gastrobar
    O espaço terá roda de samba durante a programação, com pausa para o jogo da Seleção. Das 15h às 16h, terá promoção de chope pilsen por R$ 9,90, IPA por R$ 10,90 e drinks selecionados por R$ 16,95.
    Endereço: R. Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá.

  • Seu Quinto
    Nos dias de jogo do Brasil, a casa funcionará com open bar de chope e caipirinha e, a cada gol da Seleção, será liberada uma rodada de batidinha para todos os presentes.
    Endereço: R. Celso Calmon, 80 - Praia do Canto.

  • Bar dos Meninos
    Com várias TVs espalhadas pelo bar, cerveja gelada e pagode pré-jogo, o Bar dos Meninos também conta com espaço kids.
    Endereço: R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto.

  • Rancho Beliskão
    Batizado de ‘Arena Rancho’, o principal destaque da casa será o painel de LED 4K instalado no salão principal. Além disso, também haverá o “passaporte”, que garante reserva antecipada de mesas, rodízio de carnes, música ao vivo, couvert artístico e acesso completo ao evento, no valor de R$ 189,90 por pessoa e R$ 79,90 para crianças até 11 anos. Endereço: R. José Célso Cláudio, 134, Jardim Camburi.
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