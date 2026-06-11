Onde assistir aos jogos do Brasil: veja 31 opções de bares e restaurantes na Grande Vitória

Agora é mais que oficial: vai começar o mundial de futebol, nesta quinta-feira (11). No Brasil, é aquele momento em que amigos e familiares se reúnem para acompanhar os jogos da Seleção, criando um verdadeiro clima de festa. E neste sábado (13), o Brasil enfrenta o Marrocos, às 19h, na estreia da equipe no torneio que faz o mundo parar.
Aqui no Espírito Sant o clima de torcida já tomou conta dos bares e restaurantes. Na Grande Vitória, diversos estabelecimentos se preparam para reunir os apaixonados por futebol e transformar cada partida do Brasil em uma grande celebração.
Entrando nesse clima, HZ reuniu 31 bares, restaurantes e espaços que vão transmitir os jogos da Seleção. Confira:
Cariacica
Arena 262 Pub
Com dois telões para assistir ao jogo, o Arena terá entrada liberada até 20h, com música ao vivo pré e pós partida da Seleção, além de caipirinha em promoção por R$ 14,90.
Endereço: Av. Mário Gurgel, 4781, Vila Palestina. (27) 98859-5009
- Dona Rosa Bar
Além da transmissão dos jogos, o bar ainda terá promoção de cerveja até 21h.
Endereço: Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé. (27) 99513-6021
Ubar
Com direito a telão de 250 polegadas, o estabelecimento ainda terá música sertaneja ao vivo após o jogo e happy hour das 18h às 21h.
Endereço: Rua Dois Irmãos, 29, Campo Grande. (27) 99667-0115
- Kchaça Brasil
O restaurante terá painel de LED para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira.
Endereço: Av. Cariacica, Vila Capixaba.
Guarapari
Canecão
O espaço contará com promoções, música ao vivo e happy hour estendido em dias de jogo.
Endereço: Av. Praiana, 141, Praia do Morro. (27) 3030-5391
Mex
Painel de led para transmissão dos jogos e entrada liberada até o fim da partida, com música ao vivo no palco 360º. As promoções para os dias de jogo ainda serão divulgadas.
Endereço: Rua Atenas, 134, Praia do Morro. (27) 99961-6464
Leblon 145
Com direito a promoção de cerveja, happy hour especial e promoções após cada gol do Brasil, o espaço também terá telão para a transmissão da partida e música ao vivo no intervalo e após o jogo.
Endereço: R. Antônio Sobreiro, 145, Praia do Morro. (27) 99779-4311
- Farofa Carioca
A cada gol do Brasil, serão disponibilizadas rodadas de batidinhas para os torcedores, além de promoção de cerveja e um cardápio especial para os dias de jogo, com drinks e petiscos temáticos.
Endereço: Av. Praiana, 2140, Praia do Morro. (27) 99687-0828
Serra
Bar do Paulista
Telão de LED para assistir ao jogo, pagode antes e depois da partida e promoção de chope por R$ 7,99.
Endereço: Rua Amaranto, Quadra 1 Lote 3, Manguinhos. (27) 99903-5249
- Cabana do Luiz
No espaço interno, a Cabana terá uma TV de 100 polegadas e duas de 50 na área externa, com pagode pré jogo e sertanejo após a partida.
Endereço: Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico. (27) 99986-4883
Cerimonial Manguinhos
A partida será transmitida em painel de LED. Ao término do jogo, também haverá apresentações musicais ao vivo. A entrada custa R$ 20.
Endereço: Av. dos Colibris, 08, Morada de Laranjeiras. (27) 99762-4787
- Marianna Botequim
Com duas televisões e um telão de LED para acompanhar a partida, o botequim também terá roda de samba no aquecimento do jogo, a partir das 15h.
Endereço: Rua Marataízes, 250, Valparaíso. (27) 99996-7416
Viana
Dud’s Beer House
Com duas TV’s, uma de 60 polegadas e outra de 86, além de um telão de 120 polegadas, o bar também ofertará rodada dupla de chope, caipirinhas e gin durante os jogos do Brasil.
Endereço: Avenida Florentino Avidos, 29, Centro. 27 99518-5574
- Julinho Bar e Botequim
Para cada gol do Brasil contra Marrocos, serão sorteadas seis unidades de We-Mix para os presentes, basta seguir as regras publicadas nas redes sociais do @julinhobarebotqueim.
Endereço: Rua Furtado, bairro Primavera. 27 98132-0600
Vila Velha
Arena Gran Park
Com telão de 24 metros quadrados, palco 360º, shows, DJs, área kids, bar, gastronomia e drinks, a Arena chega com estrutura para mais de duas mil pessoas.
Endereço: Avenida Estudante José Julio de Souza, 838, Itapuã.
Caranguejo do Assis
O espaço conta com 16 televisores no salão, além de um telão de 140 polegadas e sistema de som digital. A casa também preparou menus em horários especiais de almoço e happy hour ao longo das semanas da competição.
Endereço: Av. da Praia, 290 - Praia de Itaparica.
Gol Burger
O Gol Burger apostou no seu próprio torneio, com disputas periódicas de cardápios das principais seleções do Mundial. As disputas começaram na última segunda-feira (8) e vão até o dia 19 de julho, dia da grande final.
Endereço: R. Quinze de Novembro, 603 - Praia da Costa. (27) 99241-4519
Meu Buteco
O estabelecimento começa o pré-jogo ao meio-dia, com telão e televisores para a partida, Além disso, também haverá happy hour durante os jogos da Seleção Brasileira.
Endereço: Rua Jasmim, 125, Jardim Colorado.
Só Santo Botequim
Para os jogos do Brasil no Mundial, será inaugurado um novo espaço com telão para assistir à partida. Também haverá música ao vivo após o término da partida.
Endereço: R. Castelo Branco, 815, Praia da Costa. (27) 99311-3906
The Bank
Complementando a transmissão da partida, os torcedores presentes também poderão aproveitar a dose dupla de chope durante os jogos do Brasil.
Endereço: Rua Itabaiana, 32, Itaparica.
Vento Cozinha e Bar
Com direito a programação musical pré e pós-jogo da Seleção, o espaço também terá duas horas de comida de boteco liberada. O custo da participação é a partir de R$ 30.
Endereço: Rua Gastão Roubach, Praia da Costa.
- Bar dos Meninos
Com pagode a partir das 15h, o bar oferece espaço com mais de dez televisores para acompanhar o Brasil no mundial.
Endereço: R. Goiânia, Itapuã. (27) 98107-2625
Vitória
Bar Barraco
Além da transmissão dos jogos, foram criados drinks especiais para o período: “Brasa”, com destaque ao guaraná; “Brasil Tri”, com um trio de shots nas cores da bandeira; e o “Brasil”, sabor mais voltado para a tropicalidade do país.
Endereço: R. João da Cruz, 150 - Loja 1 - Praia do Canto. (27) 99844-8463
Barlavento
Lounge especial para a transmissão dos jogos do Brasil, com música ao vivo, cardápio especial de drinks e painel de LED.
Endereço: Avenida Dante Michelini - Quiosque 01 - Jardim da Penha.
Coco Bambu
Para acompanhar o torneio, o restaurante terá entradas selecionadas com 25% de desconto e happy hour estendido até o fim dos jogos com 50% de desconto.
Endereço: R. João da Cruz, 10, Praia do Canto.
Coronel Picanha
Combos a partir de R$ 119,90, chope e batidinha pela metade do preço durante os jogos, telões de alta definição e área kids.
Endereço: R. Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi.
- Divino Botequim
Os 50 primeiros clientes em cada dia de jogo no Divino ganharão um copo exclusivo do botequim.
Endereço: R. Eugenílio Ramos, 236, Jardim da Penha.
Empório Bohemio
Com reforço de TV’s no estabelecimento, o Empório também terá sorteios durante os dias de jogos do Brasil.
Endereço: Lojas 05 e 06, R. Saúl Navarro, 368, Praia do Canto.
Recanto Gastrobar
O espaço terá roda de samba durante a programação, com pausa para o jogo da Seleção. Das 15h às 16h, terá promoção de chope pilsen por R$ 9,90, IPA por R$ 10,90 e drinks selecionados por R$ 16,95.
Endereço: R. Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá.
Seu Quinto
Nos dias de jogo do Brasil, a casa funcionará com open bar de chope e caipirinha e, a cada gol da Seleção, será liberada uma rodada de batidinha para todos os presentes.
Endereço: R. Celso Calmon, 80 - Praia do Canto.
Bar dos Meninos
Com várias TVs espalhadas pelo bar, cerveja gelada e pagode pré-jogo, o Bar dos Meninos também conta com espaço kids.
Endereço: R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto.
- Rancho Beliskão
Batizado de ‘Arena Rancho’, o principal destaque da casa será o painel de LED 4K instalado no salão principal. Além disso, também haverá o “passaporte”, que garante reserva antecipada de mesas, rodízio de carnes, música ao vivo, couvert artístico e acesso completo ao evento, no valor de R$ 189,90 por pessoa e R$ 79,90 para crianças até 11 anos. Endereço: R. José Célso Cláudio, 134, Jardim Camburi.
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