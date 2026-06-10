Supermercados e shoppings do ES devem fechar mais cedo nos jogos do Brasil

Supermercados e shoppings do Espírito Santo vão alterar o horário de funcionamento durante os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. As grandes redes de supermercados devem fechar uma hora antes do início dos jogos do Brasil e não reabrirão após o apito final.





O mesmo vale para shoppings, embora alguns optaram pelo fechamento facultativo. As praças de alimentação devem seguir operando.





As mudanças foram anunciadas pelo coordenador do Observatório do Comércio do Connect da Fecomércio-ES, André Spalenza, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ouça: