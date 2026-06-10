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Supermercados e shoppings do ES devem fechar mais cedo nos jogos do Brasil

As grandes redes de supermercados encerrarão o expediente uma hora antes dos jogos e não reabrirão após o apito final

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 17:25

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

10 jun 2026 às 17:25

Supermercados e shoppings do Espírito Santo vão alterar o horário de funcionamento durante os jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. As grandes redes de supermercados devem fechar uma hora antes do início dos jogos do Brasil e não reabrirão após o apito final.


O mesmo vale para shoppings, embora alguns optaram pelo fechamento facultativo. As praças de alimentação devem seguir operando. 


As mudanças foram anunciadas pelo coordenador do Observatório do Comércio do Connect da Fecomércio-ES, André Spalenza, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Ouça:

Programe-se

Datas dos jogos do Brasil

■ 13 de junho (sábado): às 19h contra o Marrocos

■ 19 de junho (sexta): às 21h30 contra o Haiti

■ 24 de junho (quarta): às 19h contra a Escócia

Funcionamento

Tabela de Supermercados
Supermercados
13 de junho Carone, BH, Extrabom, Extraplus, Atacado Vem e Perim funcionando até as 18h
19 de junho BH, Extrabom, Extraplus, Atacado Vem e Perim até as 20h30
24 de junho BH, Extrabom, Extraplus, Atacado Vem e Perim abertos até as 18h

* O Carone ainda não divulgou o horário de funcionamento nos dias 19 e 24

Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Lojas, quiosques e Praça de Alimentação poderão fechar de forma facultativa uma hora antes do início dos jogos, nos dias 13, 19 e 24 de junho. Não haverá necessidade de reabertura dos estabelecimentos
Shopping Norte Sul
Lojas e quiosques poderão funcionar de forma facultativa entre 18h e 22h nos dias 13 e 24 de junho e de 20h às 22h no dia 19 de junho
Shopping Praia da Costa
Lojas, quiosques e Praça de Alimentação irão funcionar até uma hora antes do início das partidas do Brasil: até as 18h nos dias 13 e 24; e até as 20h30 no dia 19

* Outros shoppings foram procurados, mas não deram retorno

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