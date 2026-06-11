Operações miram PCC, TCP e PCV com 22 mandados de prisão na Grande Vitória

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou duas operações de combate a organizações criminosas nesta quinta-feira (11): a Messis, que mira uma aliança entre Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Terceiro Comando Puro (TCP) em Vila Velha, e a quarta fase da Telic, que investiga integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) que atuam na Grande Terra Vermelha, também na cidade canela-verde.
Ao todo, o objetivo é cumprir 22 mandados de prisão temporária e 30 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha e Cariacica.
Operação Messis
A Operação Messis apura crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados no contexto de uma aliança promovida pelas facções PCC e TCP na região dos bairros Guaranhuns, Santa Rita, Alecrim, Primeiro de Maio e adjacências, em Vila Velha.
4ª fase da Operação Telic
Já a quarta fase da Operação Telic pretende identificar as ações de integrantes da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) que atuam na região da Grande Terra Vermelha.
As medidas judiciais cumpridas ao longo das fases anteriores resultaram na obtenção de provas de tráfico de drogas, organização criminosa, aquisição e porte de armamentos e munições, além de outras ações violentas, praticadas pela liderança do grupo, que emite ordens de dentro dos presídios por meio de mensagens repassadas por familiares e advogados. As determinações são repassadas e cumpridas pelos integrantes em liberdade da organização criminosa, cada qual com sua função.
Outras fases da Operação Telic mostraram a participação de advogados e até de agentes públicos no esquema criminoso. Clique aqui para saber mais.
Atuam nas duas operações, além do Gaeco, policiais militares e agentes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).