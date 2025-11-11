Segunda fase

Operação Telic mira integrantes do PCV que atuam em Vila Velha

Ação visa cumprir 26 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão após investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:21

MPES, PM e Sejus deflagram segunda fase da Operação Telic contra organização criminosa em Vila Velha Crédito: Divulgação | MPES

Mais de 20 pessoas são alvos da segunda fase da Operação Telic, que ocorre na manhã desta terça-feira (11) em Vila Velha, Cariacica e Santa Maria de Jetibá. Agentes do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) estão nas ruas atrás de integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) que atuam na região da Grande Terra Vermelha, no município canela-verde.

Ao todo, os agentes buscam cumprir 26 mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão. A investigação foi instaurada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPES, para identificar e desarticular as ações criminosas de tráfico de drogas e outros crimes atribuídos a integrantes do PCV na região.

As provas obtidas pelo MPES revelaram que as ordens do grupo eram emitidas de dentro das unidades prisionais, por meio de mensagens repassadas por familiares e advogados, e executadas por comparsas em liberdade, com divisão hierárquica de funções.

Na primeira fase da Operação Telic, que ocorreu em agosto deste ano, uma advogada foi alvo da ação. Um empresário dono de uma fazenda no bairro Village do Sol, em Guarapari, chegou a ser preso.

Mais de 120 policiais militares foram mobilizados para o cumprimento das ordens judiciais Crédito: Divulgação | MPES

A ação desta terça-feira conta com a participação de policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Agência Central da Diretoria de Inteligência da PMES, além de agentes de Inteligência e equipes ostensivas das Forças Táticas do Batalhão de Ações com Cães (BAC), 4º BPM, 7º BPM, 10º BPM, 11ª Companhia Independente, 13ª Companhia Independente, 16ª Companhia Independente e 17ª Companhia Independente.

Mais de 120 policiais militares foram mobilizados para o cumprimento das ordens judiciais, realizando buscas, apreensões, prisões e conduções dos investigados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta