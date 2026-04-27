Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica

Dois homens morreram após uma noite de violência no bairro Aparecida, em Cariacica, na Grande Vitória, no domingo (26).
Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o caso começou por volta das 20h30, quando Juan Caetano de Moraes, de 20 anos, foi até o bairro para tentar matar um homem que mora no térreo de um prédio de três andares. O morador reagiu e baleou o suspeito.
Juan foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos. Após os disparos, equipes da Polícia Militar foram acionadas e seguiram até o local. No imóvel, os policiais encontraram o morador armado. De acordo com a corporação, ele atirou contra os agentes, e houve confronto.
Ainda conforme a apuração, o morador foi identificado como Egnaldo dos Santos Silva, de 47 anos. Ele não se rendeu, e a Polícia Militar entrou na residência. As equipes utilizaram granadas de efeito moral na tentativa de contê-lo, mas Egnaldo conseguiu fugir para uma área de mata. Horas depois, o homem foi localizado. Baleado durante a fuga, ele não resistiu e morreu ainda na madrugada.
Moradores do bairro Aparecida relataram à TV Gazeta que ficaram assustados com a sequência de acontecimentos. Segundo eles, Egnaldo vivia no bairro havia poucos meses, e Juan não era conhecido na comunidade.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ninguém foi preso.