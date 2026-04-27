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Bairro Aparecida

Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica

Suspeito de tentativa de homicídio foi baleado por morador; alvo morreu após troca de tiros com policiais

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2026 às 12:00
Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica
Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica Archimedes Patricio

Dois homens morreram após uma noite de violência no bairro Aparecida, em Cariacica, na Grande Vitória, no domingo (26). 


Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o caso começou por volta das 20h30, quando Juan Caetano de Moraes, de 20 anos, foi até o bairro para tentar matar um homem que mora no térreo de um prédio de três andares. O morador reagiu e baleou o suspeito.


Juan foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos. Após os disparos, equipes da Polícia Militar foram acionadas e seguiram até o local. No imóvel, os policiais encontraram o morador armado. De acordo com a corporação, ele atirou contra os agentes, e houve confronto.

Cápsulas ficaram espalhadas pela rua no bairro Aparecida, em Cariacica
Cápsulas ficaram espalhadas pela rua no bairro Aparecida, em Cariacica Archimedes Patricio

Ainda conforme a apuração, o morador foi identificado como Egnaldo dos Santos Silva, de 47 anos. Ele não se rendeu, e a Polícia Militar entrou na residência. As equipes utilizaram granadas de efeito moral na tentativa de contê-lo, mas Egnaldo conseguiu fugir para uma área de mata. Horas depois, o homem foi localizado. Baleado durante a fuga, ele não resistiu e morreu ainda na madrugada.


Moradores do bairro Aparecida  relataram à TV Gazeta que ficaram assustados com a sequência de acontecimentos. Segundo eles, Egnaldo vivia no bairro havia poucos meses, e Juan não era conhecido na comunidade.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ninguém foi preso. 

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