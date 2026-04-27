Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica

Dois homens morreram após uma noite de violência no bairro Aparecida, em Cariacica, na Grande Vitória, no domingo (26).





Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o caso começou por volta das 20h30, quando Juan Caetano de Moraes, de 20 anos, foi até o bairro para tentar matar um homem que mora no térreo de um prédio de três andares. O morador reagiu e baleou o suspeito.





Juan foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos. Após os disparos, equipes da Polícia Militar foram acionadas e seguiram até o local. No imóvel, os policiais encontraram o morador armado. De acordo com a corporação, ele atirou contra os agentes, e houve confronto.