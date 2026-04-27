Procurado por homicídio e investigado por roubos de cargas é preso na Serra

Um homem de 39 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso na tarde do último sábado (25) no bairro Castelândia, na Serra, na Grande Vitória. A ação foi realizada pela equipe de Recaptura da Polícia Penal do Espírito Santo durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado.
O detido, identificado como Valmir Cesar Vagner, era procurado pela Justiça e foi localizado após informações repassadas por moradores. A equipe realizou levantamentos e o encontrou na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde foi abordado e preso. "Ele não estava armado, mas fez um gesto obsceno para as equipes e tentou evadir do local, mas os policiais correram mais do que ele e conseguiram pegá-lo", disse o diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo, José Franco Morais Junior.
Segundo a instituição, o homem possui extenso histórico criminal, além de ser apontado como integrante de uma quadrilha especializada em mais de 200 roubos de cargas de caminhões na Grande Vitória e no Norte do Estado.
Ele também vai responder por associação criminosa e outros crimes patrimoniais. O detido ainda é investigado por um homicídio ocorrido em Fundão, ocasião em que a vítima foi encontrada com sinais de violência extrema. "O indivíduo foi arrancado de dentro de casa, na presença da mãe. E depois encontrado com várias perfurações e parte do corpo queimada", descreveu José Franco Morais Junior.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 3.ª Delegacia Regional da Serra, onde foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.