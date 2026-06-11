Correndo por uma causa: capixaba encara 30 maratonas em 30 dias para apoiar crianças

Correr uma maratona é um grande feito para muitos atletas, afinal, fazer o trajeto de 42 quilômetros exige muito a parte física e emocional. Agora, imagine percorrer essa distância todos os dias, por um mês seguido? Esse é o objetivo do ultramaratonista, técnico de corrida e palestrante Edson Borges, o Edinho, que, desde o dia 1º de junho, “bate ponto” na Orla de Camburi, em Vitória, superando seus limites.





O objetivo é correr uma maratona por dia, durante 30 dias consecutivos. Mas não é só pelo esporte: a meta principal é arrecadar fundos e divulgar o Instituto Vovô Chiquinho, uma organização não-governamental (ONG) de Central Carapina, na Serra, que atende crianças e adolescentes da comunidade.





“Tenho um projeto chamado ‘Correndo por uma causa’. No ano passado, a gente apresentou essa ideia de 30 maratonas em 30 dias consecutivos com o intuito de que cada maratona tivesse uma empresa madrinha para doar para o instituto. Não conseguimos as 30 empresas, mas conseguimos alguns patrocínios”, explicou Edinho.





Eles também confeccionaram camisas para incentivar doações. “A pessoa que está no calçadão faz uma doação de qualquer valor para ajudar o instituto. Para quem faz uma doação acima de R$ 150, a gente dá a camisa”, detalhou.