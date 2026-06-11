Correndo por uma causa: capixaba encara 30 maratonas em 30 dias para apoiar crianças

Correr uma maratona é um grande feito para muitos atletas, afinal, fazer o trajeto de 42 quilômetros exige muito a parte física e emocional. Agora, imagine percorrer essa distância todos os dias, por um mês seguido? Esse é o objetivo do ultramaratonista, técnico de corrida e palestrante Edson Borges, o Edinho, que, desde o dia 1º de junho, “bate ponto” na Orla de Camburi, em Vitória, superando seus limites.
O objetivo é correr uma maratona por dia, durante 30 dias consecutivos. Mas não é só pelo esporte: a meta principal é arrecadar fundos e divulgar o Instituto Vovô Chiquinho, uma organização não-governamental (ONG) de Central Carapina, na Serra, que atende crianças e adolescentes da comunidade.
“Tenho um projeto chamado ‘Correndo por uma causa’. No ano passado, a gente apresentou essa ideia de 30 maratonas em 30 dias consecutivos com o intuito de que cada maratona tivesse uma empresa madrinha para doar para o instituto. Não conseguimos as 30 empresas, mas conseguimos alguns patrocínios”, explicou Edinho.
Eles também confeccionaram camisas para incentivar doações. “A pessoa que está no calçadão faz uma doação de qualquer valor para ajudar o instituto. Para quem faz uma doação acima de R$ 150, a gente dá a camisa”, detalhou.
Pode entrar no Guinness World Records
Enquanto se preparava para as 30 maratonas, Edinho descobriu que a empreitada poderia bater um recorde mundial. “Se eu cumprisse as 30 maratonas nos 30 dias, eu me tornaria o maior maratonista em números sequenciais de maratona em um circuito fechado no mundo”, comentou.
O circuito fechado é porque foi montada uma estrutura sinalizada na Orla de Camburi, de um quilômetro, onde Edinho corre 42 vezes todos os dias, completando os 42 quilômetros.
Entrando no Guinness Book como atleta, eu levo o nome de Vitória para o cenário mundial
Edson Borges Ultramaratonista
A preparação
Uma equipe multidisciplinar acompanha Edinho: fisioterapeuta, nutrólogo, cardiologista, psicólogo e advogado cuidam do passo a passo do projeto e da integridade física do ultramaratonista.
Todos os dias ele acorda às 4h, chega na arena às 5h20 e corre até as 10h30. Depois ele atende as pessoas que acompanham a corrida, faz uma imersão numa banheira de gelo e vai para a fisioterapia. Em seguida, almoça e descansa para o outro dia.
Perda de peso e gasto de calorias
Correndo 42 quilômetros por dia há quase duas semanas, Edinho gasta cerca de 4.800 calorias por maratona. “Comecei o projeto com 76,8 quilos, hoje estou com 71 quilos. A alimentação é muito importante”, destacou.
Corrida em julho vai finalizar ação
Para finalizar as 30 maratonas, Edinho está organizando um evento de corrida em Vitória, no próximo dia 5 de julho, a partir das 6h30, com distâncias de 6 e 12 quilômetros. Você pode saber mais sobre a “Corrida correndo por uma causa” clicando aqui.
“As inscrições estão abertas e quero convidar a todos a participarem. No dia, vamos fazer a entrega do cheque simbólico para o instituto. Essa corrida fecha o ciclo do maior evento de corrida solidária do Brasil”, finalizou o atleta.