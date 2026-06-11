"Abrimos mão da vaga de Senado", diz Da Vitória, que vai disputar a reeleição

Ao ser questionado sobre o motivo de não concorrer ao Senado, Da Vitória lembrou que o cenário nacional está incerto. A federação ainda não cravou quem vai apoiar para a Presidência da República, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, foi citado no caso Master ...



Mas há questões mais pragmáticas e locais envolvidas. Concorrer a senador é algo mais arriscado que disputar a reeleição.



"Eleição de deputado federal também não é fácil", ressaltou o parlamentar.



Isso deixa o caminho livre para outros aliados de Ricardo e Casagrande pleitearem o lugar de segundo candidato a senador na coligação.



O primeiro já é de Casagrande, candidatíssimo à cadeira em Brasília.



No grupo, quem mais se coloca à disposição para concorrer é a ex-senadora Rose de Freitas.



O MDB estadual, presidido pelo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, entretanto, não está muito animado com a ideia.



Mas Rose tem apoio na sigla nacionalmente e, com a saída de Da Vitória, o caminho está praticamente livre para ela dentro do grupo.



O presidente da federação UP, no entanto, citou espontaneamente outro casagrandista/ricardista que poderia ser lançado ao Senado, o deputado federal Gilson Daniel (Podemos).



Este movimenta-se mais para disputar a reeleição, mas até o fim do prazo para a realização das convenções partidárias, em meados de agosto, muita coisa pode acontecer.



Apesar de, como já mencionado aqui, Da Vitória nunca ter colocado a hipótese de disputar o Senado como plano A, a decisão dele de concorrer à reeleição não deixa de ser mais uma baixa entre os nomes especulados para a vaga na coligação de Ricardo.



Euclério chegou a se declarar pré-candidato a senador, articulou-se para isso, cogitou renunciar ao mandato de prefeito para tal, uma exigência da legislação, mas, por fim, recuou.



Antes dele, o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), também anunciou ser pré-candidato a senador e desistiu.



A coligação de Ricardo e Casagrande não tem a obrigação de lançar dois candidatos ao Senado, poderia ficar "só" com o ex-governador, que é o nome mais competitivo.



Mas o próprio Casagrande já afirmou à coluna que o grupo vai, sim, ter dois candidatos a senador.



Isso reforça, hoje, o nome de Rose de Freitas, a não ser que Gilson Daniel ou outra surpresa aconteça em agosto.







