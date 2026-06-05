Crédito imobiliário cresce em 2026 e já soma R$ 59,4 bilhões em financiamentos

O crédito imobiliário com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) financiou, ao todo, R$ 59,4 bilhões nos quatro primeiros meses do ano. Somente em abril, esse montante é de R$ 16,98 bilhões em abril de 2026, segundo levantamento da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O resultado representa alta de 35,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e configura o melhor desempenho para um mês de abril na série histórica.