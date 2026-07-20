Financiamento imobiliário registra alta de 51,5% em maio na comparação anual

Os números acompanham um cenário de valorização contínua dos imóveis. O Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), também da Abecip, registrou alta de 0,53% em maio e acumula valorização de 18,45% nos últimos 12 meses. Embora o ritmo tenha desacelerado em relação a abril, a valorização segue muito acima da inflação, do custo da construção civil e da variação dos aluguéis, indicando que a demanda continua aquecida mesmo diante de um ambiente de crédito mais restritivo.