Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Morte de universitária na Leste-Oeste: defesa diz que motoristas não disputavam racha
Em Cariacica

Morte de universitária na Leste-Oeste: defesa diz que motoristas não disputavam racha

Caso aconteceu no último dia 22; estudante de Farmácia Sara Gimenes Torres estava em veículo que capotou

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 11:24

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 abr 2026 às 11:24

As defesas dos dois motoristas dos carros pretos que aparecem no vídeo acima divulgado pela Polícia Civil no caso da morte da universitária Sara Gimenes Torres, após um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Castelo Branco, Cariacica, afirmam que os condutores não estavam disputando “racha”. 


Nas imagens, os veículos aparecem um atrás do outro, seguidos por um carro branco, um Toyota Etios, onde estava Sara. A estudante de Farmácia, de 22 anos, seguia no automóvel dirigido pelo namorado, Ramon Mapelli, junto com uma amiga dela. Eles capotaram e a universitária não resistiu aos ferimentos, após ficar presa às ferragens. Ramon fugiu do local após o acidente e está sendo procurado pela Justiça


O caso aconteceu na madrugada do último dia 22. Em 24 de abril, a Polícia Civil divulgou imagens de videomonitoramento que mostram três veículos participando, segundo a corporação, de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na via. 

Defesa de motoristas nega

O advogado Fábio Marçal faz a defesa de um dos motoristas dos carros pretos. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, ele afirmou que os dois são amigos e estavam voltando para casa, e não tinham qualquer relação com o veículo branco (dirigido por Ramon). 


“Eles nem perceberam que o rapaz estava atrás deles. Eles estavam indo para casa com a família. Eles foram em um almoço, depois em um culto e estavam voltando para casa. Eles só tomaram conhecimento do caso pelo vídeo na TV. Não era racha, eles nem tinham percebido”, declarou.


A advogada Eriane Camporez defende o outro motorista e reforçou, também para a reportagem de A Gazeta, que o cliente dela só soube da situação quando o vídeo começou a circular. “Eles ficaram sabendo quando o vídeo foi divulgado, aí eles identificaram pelo horário da gravação e pela data que possivelmente seriam eles. A partir daí eles já se apresentaram. Eles não participaram de nenhum racha.”

Entenda o caso

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro onde ela estava capotar na Rodovia Leste Oeste
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro onde ela estava capotar na Rodovia Leste-Oeste Reprodução | Instagram

Sara estava em um carro que capotou na Rodovia Leste-Oeste e caiu em uma valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, mas não resistiu. 


Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A amiga teve ferimentos leves; já o namorado de Sara fugiu do local, segundo a corporação. 


A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele. 


Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias.

Ligou para a família

O tio de Sara, Fernando Gimenes, relatou a revolta da família em relação ao namorado da jovem. O casal estava junto havia dois meses e parentes disseram não entender por que ele deixou a estudante no acidente. 


O familiar contou ainda que o companheiro de Sara ligou para o pai da jovem, informando que iria se apresentar na delegacia, além de pedir para ir ao velório. O pedido foi negado.


“Ser humano nenhum no mundo, por qualquer dívida que ele tenha com a sociedade, sairia do local, deixando a pessoa que ele ama assim. Ele (namorado) mandou um áudio depois para o meu cunhado falando que ela era a paixão da vida dele, mas jamais uma pessoa que ama deixaria uma pessoa agonizando encarcerada e iria embora por medo de uma prisão. Isso é covardia”, disse Fernando.

Ramon Mapelli
Ramon Mapelli Redes Sociais

De Muniz Freire

Sara era natural de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, mas morava havia alguns anos em Vila Velha. A jovem dividia o tempo entre o curso do ensino superior e o trabalho como consultora em uma empresa de proteção veicular.


Fernando falou com orgulho sobre como a sobrinha era batalhadora. Mesmo vindo de família humilde, buscava uma vida melhor, já tendo morado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de crescimento pessoal. 


“Sempre a acompanhamos, seja pelo telefone, mensagem ou Instagram. Víamos a evolução dela e ligávamos para parabenizar os feitos. A família estava muito feliz porque somos humildes, mas ela correu atrás, assim como eu fiz no passado. Ela ia atrás de estudar, conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida”, contou o tio. 


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). 

Namorado acumula histórico de ameaças e agiotagem

Conforme apuração da repórter Jaciele Simoura, de A Gazeta, Ramon já esteve envolvido em casos de ameaça, incluindo um registro em 2020 e outro mais recente, no qual teria intimidado uma vítima com o uso de arma de fogo.


Também há informações de que ele teria se envolvido recentemente com agiotagem, com cobrança abusiva de valores e intimidação de vítimas. Em um dos episódios, ele teria feito ameaças e exposto a vítima em redes sociais, chegando a prometer violência.


O magistrado destacou ainda que Ramon foi preso em flagrante por receptação, em 2024, após ser encontrado com ele um celular com restrição de furto ou roubo. Além disso, há registros de envolvimento em crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria.

Veja Também 

Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça

Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste

Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: eleitor tem menos de 10 dias para tirar ou regularizar título
A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil
PF cumpre mandados no ES em operação contra abuso infantil no Brasil e em 15 países
Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados