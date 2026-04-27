Morte de universitária na Leste-Oeste: defesa diz que motoristas não disputavam racha

As defesas dos dois motoristas dos carros pretos que aparecem no vídeo acima divulgado pela Polícia Civil no caso da morte da universitária Sara Gimenes Torres, após um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Castelo Branco, Cariacica, afirmam que os condutores não estavam disputando “racha”.





Nas imagens, os veículos aparecem um atrás do outro, seguidos por um carro branco, um Toyota Etios, onde estava Sara. A estudante de Farmácia, de 22 anos, seguia no automóvel dirigido pelo namorado, Ramon Mapelli, junto com uma amiga dela. Eles capotaram e a universitária não resistiu aos ferimentos, após ficar presa às ferragens. Ramon fugiu do local após o acidente e está sendo procurado pela Justiça.





O caso aconteceu na madrugada do último dia 22. Em 24 de abril, a Polícia Civil divulgou imagens de videomonitoramento que mostram três veículos participando, segundo a corporação, de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na via.