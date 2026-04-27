Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES

Procurado pela polícia por se envolver em um acidente que resultou na morte da namorada, a universitária Sara Gimenes Torres, de 22 anos, na Rodovia Leste-Oeste, em Castelo Branco, Cariacica, no último dia 22 de abril, Ramon Mapelli dos Santos, de 24 anos, possui um histórico de ocorrências policiais, incluindo infrações de trânsito, ameaças e agiotagem.





Conforme a decisão do juiz Alexandre Pacheco Carreira, que decretou sua prisão preventiva, a determinação garante a ordem pública, além da instrução e aplicação da lei penal. No dia do acidente, Ramon conduzia um Toyota Etios quando perdeu o controle do veículo, rodou na pista, colidiu contra um poste e capotou, deixando o local em seguida.





Imagens de videomonitoramento (veja acima) divulgadas pela Polícia Civil mostram três automóveis — incluindo o dirigido por Ramon — participando, segundo a corporação, de uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, na rodovia.





A decisão do juiz Alexandre Pacheco Carreira aponta que o investigado já esteve envolvido em casos de ameaça, incluindo um registro em 2020 e outro mais recente, no qual teria intimidado uma vítima com o uso de arma de fogo.





Também há, nos autos, informações de que ele teria se envolvido recentemente com agiotagem, com cobrança abusiva de valores e intimidação de vítimas. Em um dos episódios, ele teria feito ameaças e exposto a vítima em redes sociais, chegando a prometer violência.





O magistrado destacou ainda que Ramon foi preso em flagrante por receptação, em 2024, após ser encontrado com ele um celular com restrição de furto ou roubo. Além disso, há registros de envolvimento em crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria.





Procurada, a defesa de Ramon informou, em nota (veja completa abaixo), que trabalha para comprovar a inocência do jovem em relação à acusação de homicídio doloso. Segundo os advogados, após análise dos autos e das provas produzidas até o momento, não há elementos materiais que indiquem a ocorrência de racha ou disputa de velocidade entre os veículos envolvidos.





A defesa ainda afirmou que confia na continuidade das investigações para esclarecer a dinâmica do caso e sustenta que os fatos não se enquadram como homicídio doloso