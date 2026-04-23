Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

O namorado da universitária Sara Gimenes Torres, de 22 anos, que morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, na madrugada de quarta-feira (22), no bairro Castelo Branco, Cariacica, entrou em contato com a família da vítima para pedir perdão e afirmou que ainda pretende se apresentar à polícia.
Em entrevista ao produtor da TV Gazeta, Breno Alexandre, o tio da jovem, Fernando Gimenes, contou que o rapaz, identificado como Ramon Mapeli, solicitou autorização para comparecer ao velório, pedido que foi recusado pelos familiares.
O corpo de Sara será velado em Muniz Freire, na região Sul do Estado. O sepultamento está previsto para esta quinta-feira (23), no distrito de Itaici.
Segundo o tio da vítima, o namorado de Sara entrou em contato com a família por meio de uma chamada de vídeo e se mostrou bastante abalado. “Ele pediu perdão, desesperado, chorando. Falou mais de uma vez que era apaixonado pela Sara, que ela era a paixão da vida dele”, relatou.
Ainda de acordo com o familiar, o rapaz questionou o que poderia fazer diante da situação, mas foi informado de que nada mudaria o ocorrido.
Meu cunhado falou com ele que não tinha nada fazer, porque não ia trazer a filha dele de volta
Fernando Gimenes Tio da jovem
O tio também afirmou que um policial entrou em contato com a família e informou que o motorista possivelmente participava de um racha no momento do acidente.
“Nessa conversa, ele (namorado) falou que estava só aguardando o advogado, que ia se apresentar à polícia”, disse Fernando Gimenes.
O acidente
Sara Gimenes Torres estava em um carro que capotou na Rodovia Leste-Oeste e caiu em uma valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu.
Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A mulher teve ferimentos leves; já o companheiro da estudante fugiu do local, segundo a corporação.
A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele.
Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias.
De Muniz Freire
Sara era natural de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, mas morava havia alguns anos em Vila Velha. A jovem dividia o tempo entre o curso de Farmácia e o trabalho como consultora em uma empresa de proteção veicular.
Fernando falou com orgulho sobre como a sobrinha era batalhadora. Mesmo vindo de família humilde, buscava uma vida melhor, já tendo morado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de crescimento pessoal.
“Sempre a acompanhamos, seja pelo telefone, mensagem ou Instagram. Víamos a evolução dela e ligávamos para parabenizar os feitos. A família estava muito feliz porque somos humildes, mas ela correu atrás, assim como eu fiz no passado. Ela ia atrás de estudar, conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida”, contou o tio.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).