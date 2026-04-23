Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Sara Gimenes Torres estava em um carro que capotou na Rodovia Leste-Oeste e caiu em uma valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu.





Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A mulher teve ferimentos leves; já o companheiro da estudante fugiu do local, segundo a corporação.





A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele.





Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias.