Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Uma estudante de Farmácia, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A vítima, identificada como Sara Gimenes Torres, estava em um carro que capotou na via na madrugada de quarta-feira (22) e caiu na valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, porém não resistiu.
Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima, identificado como Ramon Mapeli, dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A mulher teve ferimentos leves; já o companheiro da estudante fugiu do local, segundo a corporação.
A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele.
Já o tio de Sara, Fernando Gimenes, contou ao produtor da TV Gazeta, Breno Alexandre, ter recebido a informação de que o namorado da sobrinha teria disputado um "racha" com a BMW. No momento da corrida, o pneu furou e ele perdeu o controle do automóvel.
"A amiga disse que eles estavam indo fazer um lanche, só que a lanchonete estava fechada. Dali resolveram ir a outro lugar; foi nesse percurso que aconteceu isso tudo. Ela disse que até tentou tirar a Sara das ferragens para tentar salvá-la naquele ato de desespero ao ver a amiga agonizando", citou o tio.
Imagens do acidente (veja acima) mostram o carro já capotado, enquanto uma das jovens envolvidas no acidente chama uma pela outra. Simultaneamente, pessoas no entorno tentam ajudar.
Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias.
Ligou para a família
Fernando relatou a revolta da família em relação ao namorado. O casal estava junto há dois meses e familiares disseram não entender por que ele deixou Sara no acidente.
O parente contou ainda que o companheiro de Sara ligou para o pai da jovem, informando que irá se apresentar na delegacia, além de pedir para ir ao velório. O pedido foi negado.
“Ser humano nenhum no mundo, por qualquer dívida que ele tenha com a sociedade, sairia do local, deixando a pessoa que ele ama assim. Ele (namorado) mandou um áudio depois para o meu cunhado falando que ela era a paixão da vida dele, mas jamais uma pessoa que ama deixaria uma pessoa agonizando encarcerada e iria embora por medo de uma prisão. Isso é covardia”, disse Fernando.
De Muniz Freire
Sara era natural de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, mas morava havia alguns anos em Vila Velha. A jovem dividia o tempo entre o curso do ensino superior e o trabalho como consultora em uma empresa de proteção veicular.
Fernando falou com orgulho sobre como a sobrinha era batalhadora. Mesmo vindo de família humilde, buscava uma vida melhor, já tendo morado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de crescimento pessoal.
“Sempre a acompanhamos, seja pelo telefone, mensagem ou Instagram. Víamos a evolução dela e ligávamos para parabenizar os feitos. A família estava muito feliz porque somos humildes, mas ela correu atrás, assim como eu fiz no passado. Ela ia atrás de estudar, conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida”, contou o tio.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O velório e enterro serão na cidade natal de Sara.