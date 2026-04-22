Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Uma estudante de Farmácia, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A vítima, identificada como Sara Gimenes Torres, estava em um carro que capotou na via na madrugada de quarta-feira (22) e caiu na valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, porém não resistiu.





Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima, identificado como Ramon Mapeli, dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A mulher teve ferimentos leves; já o companheiro da estudante fugiu do local, segundo a corporação.





A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele.





Já o tio de Sara, Fernando Gimenes, contou ao produtor da TV Gazeta, Breno Alexandre, ter recebido a informação de que o namorado da sobrinha teria disputado um "racha" com a BMW. No momento da corrida, o pneu furou e ele perdeu o controle do automóvel.





"A amiga disse que eles estavam indo fazer um lanche, só que a lanchonete estava fechada. Dali resolveram ir a outro lugar; foi nesse percurso que aconteceu isso tudo. Ela disse que até tentou tirar a Sara das ferragens para tentar salvá-la naquele ato de desespero ao ver a amiga agonizando", citou o tio.





Imagens do acidente (veja acima) mostram o carro já capotado, enquanto uma das jovens envolvidas no acidente chama uma pela outra. Simultaneamente, pessoas no entorno tentam ajudar.