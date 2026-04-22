Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Racha com BMW

Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Jovem de 22 anos estava no banco do carona do carro dirigido pelo namorado, que estaria disputando um "pega"; vítima era natural de Muniz Freire e cursava Farmácia

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 19:20

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 abr 2026 às 19:20

Uma estudante de Farmácia, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A vítima, identificada como Sara Gimenes Torres, estava em um carro que capotou na via na madrugada de quarta-feira (22) e caiu na valeta central de drenagem. A jovem ficou presa às ferragens e chegou a ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, porém não resistiu. 


Uma amiga de Sara, que estava no banco de trás do veículo, contou à Polícia Militar que o namorado da vítima, identificado como Ramon Mapeli, dirigia o automóvel, enquanto a vítima encontrava-se ao lado, no assento do carona. A mulher teve ferimentos leves; já o companheiro da estudante fugiu do local, segundo a corporação. 


A amiga permaneceu na ocorrência e disse não lembrar com exatidão da dinâmica. Apenas se recordava de um veículo BMW passando em alta velocidade próximo a eles e depois viu a amiga ferida. Aos agentes, ela contou ter conhecido o motorista no dia do acidente, por isso não lembrava o nome dele. 


Já o tio de Sara, Fernando Gimenes, contou ao produtor da TV Gazeta, Breno Alexandre, ter recebido a informação de que o namorado da sobrinha teria disputado um "racha" com a BMW. No momento da corrida, o pneu furou e ele perdeu o controle do automóvel. 


"A amiga disse que eles estavam indo fazer um lanche, só que a lanchonete estava fechada. Dali resolveram ir a outro lugar; foi nesse percurso que aconteceu isso tudo. Ela disse que até tentou tirar a Sara das ferragens para tentar salvá-la naquele ato de desespero ao ver a amiga agonizando", citou o tio.


Imagens do acidente (veja acima) mostram o carro já capotado, enquanto uma das jovens envolvidas no acidente chama uma pela outra. Simultaneamente, pessoas no entorno tentam ajudar.

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica Reprodução | Rede Social | Leitor AG

Segundo a PM, a mulher que estava no banco de trás exalava odor etílico, mas, ao ser questionada se viu o condutor do automóvel ingerir bebida alcoólica, ela desconversou. Dentro do carro, a equipe encontrou duas garrafas de bebida destilada alcoólica vazias. 

Ligou para a família 

Fernando relatou a revolta da família em relação ao namorado. O casal estava junto há dois meses e familiares disseram não entender por que ele deixou Sara no acidente. 


O parente contou ainda que o companheiro de Sara ligou para o pai da jovem, informando que irá se apresentar na delegacia, além de pedir para ir ao velório. O pedido foi negado.

  

“Ser humano nenhum no mundo, por qualquer dívida que ele tenha com a sociedade, sairia do local, deixando a pessoa que ele ama assim. Ele (namorado) mandou um áudio depois para o meu cunhado falando que ela era a paixão da vida dele, mas jamais uma pessoa que ama deixaria uma pessoa agonizando encarcerada e iria embora por medo de uma prisão. Isso é covardia”, disse Fernando.

Ramon Mapelli
Ramon Mapelli Redes Sociais

De Muniz Freire

Sara era natural de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, mas morava havia alguns anos em Vila Velha. A jovem dividia o tempo entre o curso do ensino superior e o trabalho como consultora em uma empresa de proteção veicular.


Fernando falou com orgulho sobre como a sobrinha era batalhadora. Mesmo vindo de família humilde, buscava uma vida melhor, já tendo morado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de crescimento pessoal. 


“Sempre a acompanhamos, seja pelo telefone, mensagem ou Instagram. Víamos a evolução dela e ligávamos para parabenizar os feitos. A família estava muito feliz porque somos humildes, mas ela correu atrás, assim como eu fiz no passado. Ela ia atrás de estudar, conseguir um emprego e tentar ser alguém na vida”, contou o tio. 


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O velório e enterro serão na cidade natal de Sara. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari

Viatura

Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória

São Mateus, cidade do Norte capixaba

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Vila Velha Cariacica Acidente Rodovia Leste-Oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados