Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória

Um ex-cabo da reserva da Polícia Militar, de 51 anos, foi preso por tentar subornar guardas municipais em Vitória. O crime aconteceu quando ele foi abordado no bairro Jardim da Penha, na noite de terça-feira (21). Segundo a corporação, ele dirigia com sinais fortes de embriaguez e realizava manobras perigosas.





Os agentes o encontraram na Rua Comissário Octávio Queiroz após moradores alertarem sobre a situação aos guardas que estavam em patrulhamento na região. A equipe encontrou o motorista dirigindo um carro do modelo T-Cross em zigue-zague.





Durante a ocorrência, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, além de oferecer dinheiro para não ser levado à delegacia. Após recusarem, os agentes realizaram um auto de constatação de embriaguez ao volante e auto de infração do condutor, que tentou fugir.





Conforme a Guarda, o homem precisou ser contido por não respeitar as novas ordens de parada. Ele foi levado à Delegacia Regional de Vitória, onde recebeu autuação em flagrante por corrupção ativa e foi encaminhado ao sistema prisional.





O veículo foi removido ao pátio credenciado, já que não havia outro condutor habilitado no local. O nome dele também não foi informado.