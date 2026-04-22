Suspeito de matar irmão e atirar em sobrinho é preso em Linhares

Eliélson Amorim Santana, de 55 anos, que matou o irmão a tiros e feriu o sobrinho de 20 anos no Distrito de Humaitá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso após se entregar às autoridades na última sexta-feira (17), no dia do crime. A Polícia Civil divulgou a prisão nesta quarta-feira (22).
Segundo as investigações, após a discussão, o irmão do suspeito, André Amorim Santana, de 42 anos, deixou a casa acompanhado do filho. O jovem retornou sozinho e foi atingido no abdômen por disparos de pistola calibre 9 mm feitos pelo tio.
Na sequência, Eliélson socorreu o sobrinho e o levou ao Hospital Geral de Linhares. Durante o trajeto, ele encontrou o irmão e efetuou vários disparos. André conseguiu fugir para uma área de mata, mas o corpo dele foi localizado apenas na segunda-feira (20), com marcas de tiros. De acordo com a Polícia Civil, ele estava foragido da Justiça desde 2022 e tinha mandados de prisão em aberto por homicídio, roubo e estelionato.
Após deixar o sobrinho no hospital, o suspeito voltou para casa, acionou a Polícia Militar e entregou a arma e as munições utilizadas.
Eliélson foi indiciado por homicídio consumado e tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O motivo da discussão não foi divulgado. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.