Suspeito de matar irmão e atirar em sobrinho é preso em Linhares

Na sequência, Eliélson socorreu o sobrinho e o levou ao Hospital Geral de Linhares. Durante o trajeto, ele encontrou o irmão e efetuou vários disparos. André conseguiu fugir para uma área de mata, mas o corpo dele foi localizado apenas na segunda-feira (20), com marcas de tiros. De acordo com a Polícia Civil, ele estava foragido da Justiça desde 2022 e tinha mandados de prisão em aberto por homicídio, roubo e estelionato.