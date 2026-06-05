Globo Esporte é transmitido ao vivo do Shopping Vitória e amplia conexão com o público durante a Copa

O Globo Esporte Espírito Santo saiu dos estúdios e foi ao encontro da torcida nesta semana. O programa foi transmitido ao vivo diretamente do Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, montado no Shopping Vitória, em uma ação que reforça a estratégia da TV Gazeta de aproximar a cobertura esportiva dos capixabas durante a Copa.
A edição especial levou para dentro do shopping a resenha esportiva, a interação com o público e o clima de Copa que tradicionalmente mobiliza os torcedores. A transmissão marcou mais uma iniciativa de integração entre conteúdo, experiência e presença física da marca, transformando um ambiente de convivência em cenário para a programação local.
“A Copa tem o poder de unir pessoas de diferentes gerações em torno de uma mesma paixão. E é justamente esse espírito que a TV Gazeta vive e compartilha com os capixabas a cada edição do torneio, reunindo milhares de pessoas diante da tela e consolidando-se como a maior arquibancada do Espírito Santo. Com o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, queremos levar essa atmosfera para o Shopping Vitória, criando um ambiente de convivência, troca e diversão", destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.
O Espaço de Figurinhas do Globo Esporte fica no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place, é gratuito e seguirá aberto ao público até o fim da competição. Por lá, os visitantes poderão participar de ações especiais, garantir brindes, trocar figurinhas e ainda criar versões personalizadas dos adesivos.
O local também vai continuar servindo de palco para entradas ao vivo e ações da TV Gazeta ao longo do torneio, fortalecendo a conexão entre a audiência que acompanha a cobertura pela televisão e o público que vive a experiência presencialmente.
Criatividade
Prósper conquista mais um prêmio internacional com outdoor que transforma ruído urbano em mídia em tempo real
A agência Prósper acaba de conquistar mais um prêmio internacional: o troféu de bronze no Saniss Awards 2026, um dos principais festivais globais de criatividade voltados aos segmentos de saúde, bem-estar e qualidade de vida.
O reconhecimento veio com o projeto “Ruído Zerooh”, campanha desenvolvida para o lançamento da Geely - marca de veículos eletrificados - no mercado capixaba por meio da Orvel, concessionária do Grupo Orletti.
Criada em parceria com a Maely OOH, responsável pela tecnologia, produção e veiculação da peça, a campanha contou com um outdoor instalado na Avenida Dante Michelini, em Vitória, que utilizava um sensor para medir, em tempo real, os níveis de ruído do trânsito e exibir os dados diretamente no painel.
A proposta era criar um contraste entre a poluição sonora da cidade e uma das principais características do Geely EX2: a condução silenciosa proporcionada pela mobilidade elétrica.
Com a mensagem “Silêncio! O novo Geely EX2 chegou”, a campanha transformou uma mídia tradicional em uma experiência interativa baseada em dados urbanos, conectando inovação, sustentabilidade e comportamento de consumo.
A conquista coloca a comunicação capixaba ao lado de trabalhos desenvolvidos por agências e marcas de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha, Itália e Índia.
O Saniss Awards reuniu nesta edição um júri internacional formado por 95 especialistas do mercado global, incluindo executivos de grandes grupos de comunicação e empresas de saúde e tecnologia.
Para Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede/Prósper, o prêmio demonstra como ideias conectadas à realidade local podem alcançar relevância global.
Já Fernando Lisboa, diretor executivo da agência, destaca que o reconhecimento reforça a capacidade do mercado capixaba de produzir campanhas competitivas em qualquer cenário internacional.