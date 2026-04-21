Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Um homem de 42 anos, identificado como André Amorim Santana, foi encontrado morto a tiros no Assentamento Fernandes de Jesus, às margens da rodovia ES 248, em Linhares, na tarde de segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, moradores indicaram o local onde o corpo estava e relataram que a vítima teria se envolvido em uma discussão com o próprio irmão na sexta-feira (17).
Segundo a Polícia Civil, o autor do crime, identificado como Elielson Amorim Santana, de 55 anos, foi preso em flagrante no mesmo dia do crime.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o homem atirou primeiro contra o sobrinho de 20 anos, que ficou ferido. Elielson teria socorrido o jovem e quando estava a caminho do hospita, se deparou com o irmão. Após um desentendimento entre eles, o suspeito efeuou disparos e deixou o local.