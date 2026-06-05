As lições do STF no caso de A Gazeta

Ao julgar procedente a reclamação que buscava a cassação da decisão judicial que determinava a veículos da Rede Gazeta a reescrita de reportagens e a remoção de publicações acerca do indiciamento dos cirurgiões-dentistas Mariana Laranja e Nathan Laranja — após pacientes relatarem deformidades, infecções graves e sequelas permanentes decorrentes de procedimentos realizados pelos profissionais —, o Supremo Tribunal Federal trouxe importantes ensinamentos, cuja relevância transcende o Espírito Santo, estado onde se instaurou a celeuma.





A primeira dessas lições consiste na reafirmação de entendimentos já consolidados no âmbito da Suprema Corte. Um deles, expressamente mencionado na decisão do ministro Flávio Dino, relator da Reclamação da Rede Gazeta no STF (Reclamação 95.496/ES), remete à histórica conclusão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, ocasião em que o Tribunal declarou a não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967) pela Constituição da República de 1988, assegurando, entre outros postulados de elevada densidade jurídica, a plena liberdade de imprensa como garantia incompatível com qualquer forma de censura prévia.





O episódio também enseja recordar que, há pouco mais de um ano, ao julgar os embargos de declaração opostos na tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário nº 1.075.412/PE (Tema 995), o Supremo estabeleceu parâmetros relevantes para a responsabilização jurídica de empresas jornalísticas.