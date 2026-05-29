STF derruba decisão que obrigava TV Gazeta, A Gazeta e g1 ES a retirar posts e alterar reportagens sobre dentistas indiciados

Entidades que representam o jornalismo profissional no Espírito Santo e no Brasil repudiaram, na quinta-feira (28), a decisão da juíza Telmelita Guimarães Alves, que impôs algumas restrições ao jornalismo da Rede Gazeta na cobertura do indiciamento dos dentistas Mariana Laranja e Nathan Laranja. A Polícia Civil concluiu que eles agiram com imperícia e imprudência em procedimentos estéticos e, por isso, indiciou ambos por lesão corporal.





A Associação Nacional de Jornais (ANJ) considera “uma absurda intervenção na liberdade de imprensa a decisão de ditar como os veículos da Rede Gazeta devem noticiar o caso”.





“Pela Constituição em vigor no Brasil, não cabe a magistrados definir como as informações devem ser divulgadas ao público, como foi o caso da plantonista, que definiu multa de R$ 10 mil ao dia caso os veículos não alterassem seus conteúdos e inserissem uma nota explicativa precedente às reportagens”, diz trecho da nota divulgada pela ANJ.





A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) informou que "vê com preocupação a decisão judicial que determinou a retirada de conteúdos, o controle sobre a sua disseminação e monetização, além de determinar o tom do texto jornalístico".





"A interferência sobre a publicação jornalística, sem culpa ou dolo na publicação de fato inverídico, deveria ser rechaçada pela Justiça. A associação espera que a decisão seja revertida nas instâncias recursais", afirma a nota da Abraji.





O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Espírito Santo e a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) manifestam repúdio a qualquer decisão que configure censura prévia e cerceamento da liberdade de imprensa, pilar fundamental da democracia.





"A decisão fere frontalmente o direito do jornalista de informar com precisão, ética e verdade, princípios essenciais do exercício profissional que asseguram à sociedade capixaba o direito de ser informada de maneira livre, plural e verdadeira sobre os fatos. O sindicato reafirma seu compromisso com a defesa intransigente da liberdade de imprensa como conquista indispensável para uma sociedade democrática, transparente e justa", concluiu o Sindicato e a Fenaj.