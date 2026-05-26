Dentista é indiciada no ES por deixar cicatrizes e feridas em pacientes

Uma dentista capixaba de 44 anos, com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, foi indiciada pela Polícia Civil do Espírito Santo após pacientes relatarem deformidades, infecções graves e sequelas permanentes decorrentes de procedimentos de minilifting facial realizados em sua clínica, em Vila Velha, no Espírito Santo.





Mariana Barros Laranja Roeder usa o Instagram para divulgar vídeos de procedimentos estéticos, imagens de antes e depois de pacientes e registros de viagens e da rotina pessoal. O sobrinho dela, Nathan Laranja Roeder Holz, 25 anos, foi indiciado no mesmo inquérito. Os dois respondem por lesão corporal culposa — quando não há intenção de causar dano — e continuam atuando na clínica.





A reportagem do telejornal Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, teve acesso exclusivo ao relatório final da investigação, concluído em abril de 2026, sobre o caso de três pacientes. O documento reúne os depoimentos das vítimas, os detalhes dos procedimentos realizados e as conclusões dos investigadores sobre a conduta dos profissionais.





Além do inquérito policial, o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (CRO-ES) abriu 15 procedimentos administrativos contra Mariana.