Carreta pega fogo em avenida da Serra e mobiliza bombeiros

Uma carreta pegou fogo na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Civit II, na Serra. O incêndio começou na região do motor e avançou, consumindo parte do veículo. Ninguém fcou ferido.





O agente de trânsito da Prefeitura da Serra Valdeir Freitas passava pelo local com uma viatura no momento do ocorrido e parou para ajudar. Segundo ele, o motorista estava desesperado e pedia auxílio para conter as chamas.





Ainda de acordo com o agente, o fogo foi controlado com o auxílio de um sistema antichamas de uma empresa próxima e do Corpo de Bombeiros, que também atuou na ocorrência. Os militares informaram que o incêndio foi combatido e extinto, e que não houve solicitação de perícia.