Motorista de carreta é detido após bloquear rodovia e avançar contra PMs em Castelo

O motorista de uma carreta foi detido em Castelo, no Sul do Espírito Santo, após interditar a ES 166, na noite de domingo (24). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor atravessou o veículo na pista, bloqueando a rodovia, e alegou que estaria realizando uma greve — o motivo não foi informado.





O caso aconteceu na Rodovia Fued Nemer, na altura do bairro Aracuí. De acordo com a PM, ao perceber a chegada das equipes, o motorista desacoplou o cavalo mecânico da carreta e fugiu do local, desobedecendo às ordens dos militares.





Pouco tempo depois, ele retornou e, ao descer do veículo, avançou contra os policiais. Ainda segundo a corporação, foi necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo, já que ele apresentava comportamento agressivo e sinais de possível alteração provocada pelo consumo de álcool ou outra substância. A polícia informou que o responsável pela carreta esteve no local e providenciou a liberação da via.





A Polícia Civil disse que o suspeito, de 36 anos, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por desobediência à ação policial, desacato à autoridade e por dirigir sob influência de álcool ou outra substância. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.