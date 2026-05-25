Capixaba de Muniz Freire leva primeiro lugar em prêmio nacional de moda

O designer capixaba Maurício Mazzon Magnoni conquistou o primeiro lugar no concurso Brasil Fashion Designers 2026 e colocou o nome de Muniz Freire em destaque no cenário nacional da moda. A vitória aconteceu durante o evento realizado no último dia 5 de maio, com a coleção “Elos”, desenvolvida pelo jovem de 28 anos.





O reconhecimento ganha ainda mais força pela trajetória de Maurício. Formado em Direito, ele decidiu abandonar a carreira jurídica para seguir o sonho de atuar na moda. Atualmente, o capixaba estuda Têxtil e Moda na Universidade de São Paulo, onde vem desenvolvendo sua formação artística e técnica.





A coleção vencedora chamou atenção dos jurados pelo acabamento, pelas estruturas oversized e pelo trabalho artesanal em metal e denim. Inspirada nos universos do rap e do funk, “Elos” mistura elementos urbanos, brilho, sensualidade e referências da música como forma de representar conexão, identidade e diversidade.