Capixaba de Muniz Freire leva primeiro lugar em prêmio nacional de moda

O designer capixaba Maurício Mazzon Magnoni conquistou o primeiro lugar no concurso Brasil Fashion Designers 2026 e colocou o nome de Muniz Freire em destaque no cenário nacional da moda. A vitória aconteceu durante o evento realizado no último dia 5 de maio, com a coleção “Elos”, desenvolvida pelo jovem de 28 anos.
O reconhecimento ganha ainda mais força pela trajetória de Maurício. Formado em Direito, ele decidiu abandonar a carreira jurídica para seguir o sonho de atuar na moda. Atualmente, o capixaba estuda Têxtil e Moda na Universidade de São Paulo, onde vem desenvolvendo sua formação artística e técnica.
A coleção vencedora chamou atenção dos jurados pelo acabamento, pelas estruturas oversized e pelo trabalho artesanal em metal e denim. Inspirada nos universos do rap e do funk, “Elos” mistura elementos urbanos, brilho, sensualidade e referências da música como forma de representar conexão, identidade e diversidade.
O resultado foi extremamente emocionante. Foram semanas de trabalho intenso, dedicação e muitas horas produzindo cada detalhe. Ver esse esforço reconhecido em nível nacional foi uma validação muito importante para mim
Maurício Mazzon Designer de moda
Grande parte da coleção foi produzida pelo próprio designer, que desenvolveu sozinho etapas como modelagem e costura das peças. Autodidata, Maurício começou a aprender técnicas de moda antes mesmo de ingressar na universidade.
Para o capixaba, a conquista também representa um símbolo para quem vem de cidades pequenas e deseja seguir carreira em áreas criativas. “Venho de uma cidade pequena e acredito que isso mostra que a criatividade pode surgir em qualquer lugar. Espero que essa conquista incentive outras pessoas da área criativa a acreditarem em seus sonhos”, destacou.
A vitória no Brasil Fashion Designers já começa a abrir novas portas para o estilista. Após o destaque nacional, Maurício recebeu convite para apresentar a coleção na Expotextil Perú 2026, um dos maiores eventos do setor na América Latina.