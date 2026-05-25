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Capixaba de Muniz Freire leva primeiro lugar em prêmio nacional de moda

Jovem de Muniz Freire trocou a carreira no Direito pela moda e conquistou destaque nacional com coleção urbana e autoral
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 15:24

Designer do ES conquista 1º lugar em concurso nacional de moda
Designer do ES conquista 1º lugar em concurso nacional de moda Acervo pessoal

O designer capixaba Maurício Mazzon Magnoni conquistou o primeiro lugar no concurso Brasil Fashion Designers 2026 e colocou o nome de Muniz Freire em destaque no cenário nacional da moda. A vitória aconteceu durante o evento realizado no último dia 5 de maio, com a coleção “Elos”, desenvolvida pelo jovem de 28 anos.

O reconhecimento ganha ainda mais força pela trajetória de Maurício. Formado em Direito, ele decidiu abandonar a carreira jurídica para seguir o sonho de atuar na moda. Atualmente, o capixaba estuda Têxtil e Moda na Universidade de São Paulo, onde vem desenvolvendo sua formação artística e técnica.

A coleção vencedora chamou atenção dos jurados pelo acabamento, pelas estruturas oversized e pelo trabalho artesanal em metal e denim. Inspirada nos universos do rap e do funk, “Elos” mistura elementos urbanos, brilho, sensualidade e referências da música como forma de representar conexão, identidade e diversidade.

O resultado foi extremamente emocionante. Foram semanas de trabalho intenso, dedicação e muitas horas produzindo cada detalhe. Ver esse esforço reconhecido em nível nacional foi uma validação muito importante para mim

 Maurício Mazzon Designer de moda

Capixaba conquista prêmio nacional de moda com coleção inspirada no funk
Capixaba conquista prêmio nacional de moda com coleção inspirada no funk Acervo pessoal

Grande parte da coleção foi produzida pelo próprio designer, que desenvolveu sozinho etapas como modelagem e costura das peças. Autodidata, Maurício começou a aprender técnicas de moda antes mesmo de ingressar na universidade.

Para o capixaba, a conquista também representa um símbolo para quem vem de cidades pequenas e deseja seguir carreira em áreas criativas. “Venho de uma cidade pequena e acredito que isso mostra que a criatividade pode surgir em qualquer lugar. Espero que essa conquista incentive outras pessoas da área criativa a acreditarem em seus sonhos”, destacou.

Maurício Mazzon vence concurso nacional de moda com coleção “Elos”
Maurício Mazzon vence concurso nacional de moda com coleção “Elos” Acervo pessoal

A vitória no Brasil Fashion Designers já começa a abrir novas portas para o estilista. Após o destaque nacional, Maurício recebeu convite para apresentar a coleção na Expotextil Perú 2026, um dos maiores eventos do setor na América Latina.

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