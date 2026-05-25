Quais as diferenças entre o registro de imóveis no Brasil e nos EUA?

Ao comparar o registro de imóveis no Brasil com o dos Estados Unidos, percebe-se que o modelo brasileiro é moderno, confiável e alinhado às melhores práticas internacionais. Esse sistema — baseado na atuação dos cartórios de notas e de registro — é adotado em mais de 93 países, conforme dados da União Internacional do Notariado (UINL).

Mais do que sua ampla difusão, o modelo dos cartórios de notas, por exemplo, está presente nas principais economias do mundo. Informações institucionais indicam que ele está em 7 das 10 maiores economias globais, em 22 dos 27 países da União Europeia e em 15 dos 20 países do G20, alcançando cerca de dois terços da população mundial. Ou seja, é um padrão consolidado em regiões como Europa, Canadá, Japão, China e América do Sul, o que demonstra sua solidez e relevância.

No aspecto da segurança, o modelo de cartórios do Brasil se destaca por concentrar todas as informações relevantes do imóvel em um único documento: a matrícula. É ali que se encontra o histórico completo do bem, seus proprietários e eventuais ônus ou restrições. Isso proporciona clareza e reduz significativamente os riscos para quem compra.