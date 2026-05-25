Quais as diferenças entre o registro de imóveis no Brasil e nos EUA?

Ao comparar o registro de imóveis no Brasil com o dos Estados Unidos, percebe-se que o modelo brasileiro é moderno, confiável e alinhado às melhores práticas internacionais. Esse sistema — baseado na atuação dos cartórios de notas e de registro — é adotado em mais de 93 países, conforme dados da União Internacional do Notariado (UINL).
Mais do que sua ampla difusão, o modelo dos cartórios de notas, por exemplo, está presente nas principais economias do mundo. Informações institucionais indicam que ele está em 7 das 10 maiores economias globais, em 22 dos 27 países da União Europeia e em 15 dos 20 países do G20, alcançando cerca de dois terços da população mundial. Ou seja, é um padrão consolidado em regiões como Europa, Canadá, Japão, China e América do Sul, o que demonstra sua solidez e relevância.
No aspecto da segurança, o modelo de cartórios do Brasil se destaca por concentrar todas as informações relevantes do imóvel em um único documento: a matrícula. É ali que se encontra o histórico completo do bem, seus proprietários e eventuais ônus ou restrições. Isso proporciona clareza e reduz significativamente os riscos para quem compra.
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Nos Estados Unidos, o registro não garante essa mesma segurança de forma isolada, o que leva à necessidade de pesquisas privadas (title search) e à contratação de seguros de título (title insurance), mecanismos que complementam a proteção do adquirente.
Esses seguros, aliás, representam um ponto importante de distinção. Enquanto no Brasil a segurança é construída de forma preventiva dentro do próprio sistema registral — dispensando esse tipo de contratação —, no modelo norte-americano o seguro é parte essencial da operação, o que eleva o custo total e demonstra que a proteção depende de etapas adicionais.
Outro grande diferencial do Brasil é o princípio da concentração dos atos na matrícula. Em linguagem simples, isso significa que tudo o que pode afetar o imóvel deve estar registrado na própria matrícula.
Assim, quem consulta esse documento tem uma visão completa da situação jurídica do bem, sem precisar buscar informações em diversos locais. Esse modelo foi reforçado pelo artigo 54 da Lei nº 13.097/2015, que protege o comprador de boa-fé contra situações que não estejam registradas. Na prática, isso torna o sistema mais seguro, transparente e eficiente.
Essa organização também se reflete na eficiência. No Brasil, a análise do imóvel é mais direta e confiável, justamente porque as informações estão centralizadas. Já no sistema norte-americano, a necessidade de verificações complementares pode tornar o processo mais longo e menos previsível.
No que diz respeito ao custo, há também uma diferença relevante. No Brasil, os valores de registro são públicos, tabelados e proporcionais ao valor do imóvel. Nos Estados Unidos, embora as taxas registrais aparentem ser menores, é preciso considerar despesas adicionais, como honorários advocatícios e seguros obrigatórios, que elevam o custo final da transação.
Um dado histórico reforça essa análise: a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. Naquele período, falhas na concessão de crédito e na verificação das garantias imobiliárias contribuíram para uma instabilidade significativa no mercado, gerando insegurança jurídica em larga escala.
Situações dessa natureza não encontram paralelo no modelo notarial e registral brasileiro, que atua de forma preventiva, com controle de legalidade e publicidade qualificada dos atos.
Além disso, o sistema brasileiro deve ser compreendido dentro de um contexto ainda mais amplo: o de justiça multiportas. Os cartórios não são apenas estruturas administrativas, mas verdadeiros agentes de pacificação social.
Por meio da atividade notarial e registral, é possível prevenir conflitos, dar segurança às relações jurídicas e oferecer soluções rápidas e eficazes sem a necessidade de judicialização.
Escrituras, registros, atas notariais e diversos outros atos funcionam como instrumentos de organização social e econômica, contribuindo diretamente para a redução de litígios e para o acesso à justiça.
Nesse sentido, o registro de imóveis e a atividade notarial integram um modelo de justiça que privilegia a prevenção, a eficiência e a desjudicialização, alinhando-se às tendências modernas de acesso à justiça.
Importante destacar que estudos como o desenvolvido por Bianca Castellar de Faria, do 1º Registro de Imóveis de Joinville/SC, demonstram que o sistema brasileiro apresenta elevado grau de segurança, eficiência e organização quando analisado de forma comparada.
Em síntese, o sistema notarial e de registro de imóveis no Brasil reúne segurança, clareza, eficiência e previsibilidade dentro de um modelo amplamente adotado no mundo e integrado a uma lógica de justiça multiportas.
Trata-se de um sistema que protege o cidadão, facilita os negócios e fortalece o ambiente jurídico e econômico — sendo, sem dúvida, uma referência consolidada internacionalmente.