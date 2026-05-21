Influenciadora, participante de reality e mais de R$ 65 milhões em imóveis: quem é Deolane Bezerra, presa em operação contra o PCC

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra Crédito: Instagram/Divulgação

Presa pela segunda vez na manhã desta quinta-feira (21/5) em São Paulo, Deolane Bezerra , de 38 anos, é advogada criminalista, empresária e influenciadora digital.

Deolane, que soma 21 milhões de seguidores apenas no Instagram, voltou na quarta-feira (20/5) de uma viagem à Itália e foi interpelada em sua casa, localizada em Alphaville, bairro de luxo em Barueri, nos arredores da capital paulista.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Vérnix, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que apura um esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas de transporte de carga. A suspeita é que haja ligação com a facção criminosa PCC, o Primeiro Comando da Capital.

A BBC News Brasil entrou em contato com a defesa de Deolane, mas não recebeu resposta até a publicação da reportagem. Seus advogados, no entanto, negaram à imprensa qualquer envolvimento com atividades ilícitas.

O governo de São Paulo confirmou a prisão. O MPSP deve explicar o caso em entrevista coletiva em São Paulo na tarde desta quinta-feira.

Como Deolane Bezerra ficou famosa

Nascida em Pernambuco, ela foi criada em São Paulo e viu seu rosto se tornar mais conhecido pelo Brasil em maio de 2021, quando seu então companheiro, o cantor de funk MC Kevin, caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro e morreu.

Com a repercussão do caso, Deolane ganhou milhões de seguidores nas r edes sociais , onde passou a registrar sua rotina, incluindo o trabalho na advocacia — o que irritou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — e principalmente o estilo de vida de alto padrão — ela investiu R$ 65 milhões em 12 imóveis de luxo nos últimos anos, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

Em 2022, Deolane fez parte do reality show A Fazenda 14, da Record. A participação foi marcada por discussões com os adversários, e ela desistiu da competição na reta final, após suas irmãs irem até a sede do programa, em Itapecerica da Serra (SP), para exigir sua saída, alegando que sua mãe estava hospitalizada.

Prisão em 2024

Mas foi depois de sua primeira prisão, em setembro de 2024, que seu rosto realmente se tornou conhecido pelo país todo. Deolane tem um histórico de investigações e prisões.

Em julho de 2022, foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, em uma investigação sobre um site de apostas esportivas. Na ocasião, a polícia apreendeu computadores, relógios e dois carros importados.

Em setembro de 2024, a influenciadora foi presa preventivamente no Recife, durante a Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que investigava uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais, as chamadas bets.

Deolane permaneceu detida na Colônia Penal Feminina de Buíque e foi liberada semanas depois, após concessão de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). Durante o processo, suas contas bancárias foram bloqueadas.

Operação Vérnix

A investigação que levou à operação deflagrada na manhã desta quinta, chamada de Operação Vérnix, apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro com ramificações empresariais, patrimoniais e financeiras envolvendo Deolane Bezerra e integrantes de uma facção criminosa.

No total, são cumpridos seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.

Segundo o portal G1, a investigação aponta que o esquema de lavagem envolvia uma transportadora de cargas controlada pela cúpula do PCC no interior de São Paulo.

A reportagem afirma que contas bancárias ligadas a Deolane teriam sido utilizadas para transferir dinheiro empresa de transportes para Marco Herbas Camacho, conhecido como Marcola e considerado o líder do PCC, e seus familiares.