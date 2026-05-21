Liberdade de expressão nas eleições e apoio a candidaturas de outros partidos

A realidade política, porém, é muito mais complexa do que os manuais partidários sugerem. Em muitos casos, acordos políticos, alianças regionais e relações de confiança pessoal transcendem os limites ideológicos das agremiações partidárias.





Esse chamado “apoio cruzado”, quando um filiado a um partido político apoia candidato de outro, faz parte da dinâmica democrática e decorre, sobretudo, da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal.





O inciso IV do seu artigo 5º garante a livre manifestação do pensamento, direito que não desaparece pelo simples fato de alguém possuir filiação partidária. O fato de pertencer a uma agremiação política não transforma o filiado em um ser sem voz própria, proibido de expressar preferências fora dos muros partidários.





Vale lembrar, inclusive, que a antiga redação do art. 54 da Lei das Eleições exigia que, para participação “dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação”, era necessário não ser filiado a outra agremiação partidária ou a partido integrante de outra coligação.





Além de tal restrição fazer referência apenas aos programas de rádio e TV, essa redação foi revogada em 2015, o que revela clara opção legislativa pela ampliação das liberdades políticas e comunicativas no ambiente eleitoral.





De qualquer forma, o mero apoio à candidatura de outro partido não causa a perda do mandato eletivo exercido pelo apoiador, por si só, nem constitui obrigatoriamente infidelidade partidária.