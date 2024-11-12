Estilista capixaba cria vestidos de festa de Mavie, filha de Neymar

Vestidos da Mavie, filha do Neymar e da Virgínia, feitos pelo capixaba Jadson Júnior Crédito: Stefane Boldrine / Divulgação / Reprodução Instagram / Gabriel Queiroz

A pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr . e da influenciadora digital Bruna Biancardi, completou um aninho e ganhou uma festa luxuosa dos pais no último sábado, dia 9, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Com o tema "Atelier de Arte da Mavie", a aniversariante encantou ao surgir com dois vestidos exclusivos no evento, ambos criados pelo estilista ecoporanguense Jadson Júnior, que é diretor de criação, inovação e estratégia da grife infantil de alta costura capixaba Le Infance.

Jadson contou que a grife já possui uma relação profissional duradoura com Bruna e Neymar. “Nós já criamos para a família em outros momentos, como o projeto de direção criativa do chá revelação da Mavie, enxoval e outras ocasiões como aniversário do papai e da mamãe, Natal, Réveillon, Dia dos Pais e agora a festa de um ano. Acredito que o fato de olharmos para as particularidades de cada família e traduzi-las faz com que sejamos os escolhidos para momentos como este”, compartilhou.

Vestidos da Mavie, filha do Neymar e da Virgínia, feitos pelo capixaba Jadson Júnior Crédito: Stefane Boldrine / Divulgação

Jadson contou que Bruna entrou em contato cerca de 120 dias antes da festa e pediu que criassem algo que traduzisse a alegria, felicidade e luz que a Mavie transmite, sem abrir mão do conforto. “Todas as nossas criações são cocriadas com as mamães e papais, e essa, em especial, foi maravilhosa. A Bruna tem um dom de criação, além de ser uma pessoa incrível”, afirmou.

O primeiro look foi um romper em seda pura lilás, com detalhes da identidade visual que desenvolveram para a celebração, bordados manualmente em linha, também de seda, com sobreposição de bordados de pedraria para dar mais dimensão e textura à peça. Além de um peplum (saia) com uma barra feita em curvas, com micro babados e buquês de flores em miniatura em formatos de pinceis, com laços para dar um toque de delicadeza a mais à peça. Na parte das costas, a roupa conta com laços e pins banhados a ouro formando o nome Mavie.

“O look do parabéns foi desenvolvido em zibeline com uma modelagem criada pela primeira vez pela marca a pedido da Bruna! Para contar essa história, pintamos 78 laços à mão, formando um degradê de cores e padronagens presentes na identidade visual da festa. Os laços foram escolhidos para representar o elo de ligação da Mavie com os pais e a família, e também com a marca”. Jadson contou que os laços trouxeram leveza e alegria para a peça, juntamente com ponteiras de cristais para dar movimento e brilho.

“Também fizemos babados de pregas, formando laços que podiam ser vistos no decote do busto e na barra do vestido, e para arrematar o look, nas mangas tinham maxilaços bordados com micro cristais para traduzir toda a luz que a Mavie emana por onde passa”

Além dos vestidos, Jadson revelou que também fez uma pulseira em ouro branco com brilhantes que eternizou a data de nascimento da Mavie, as iniciais dos pais e o nome da família gravados.

Sobre a reação da família Neymar ao ver os vestidos finalizados, Jadson relembra com carinho: “De encanto e êxtase! Me lembro como se fosse hoje quando Bruna me escreveu: 'Jadson, simplesmente os looks mais lindos que vocês já fizeram pra ela! Meu Deus, surreal, está uma preciosidade!'”.

Bruna Biancardi e Neymar posam com a filha, Mavie, que usa vestido da grife capixaba Le Infance Crédito: Reprodução Instagram / Gabriel Queiroz

Os vestidos criados para Mavie fazem parte da linha COUTURE da Le Infance, onde os valores começam em R$ 18 mil. O estilista já criou peças para várias outras personalidades, como Beyoncé, Virgínia, Neymar Jr., Claudia Raia, Sabrina Sato, Deborah Secco, Angélica, Grazi Massafera, Ana Paula Justus, entre outros, sendo referência no segmento de luxo afetivo no país.