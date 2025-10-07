Looks chegam a R$ 18 mil

Filhas de Neymar usam vestidos de grife capixaba em festa luxuosa de aniversário

Mavie e Mel ganharam peças exclusivas inspiradas em princesas da Disney, criadas com tecidos de Paris e bordados manuais em seda, cristais e pedrarias

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:29

Filhas de Neymar usam vestido de grife capixaba em festa luxuosa de dois anos Crédito: Reprodução Instagram @neymarjr

A pequena Mavie, filha da influenciadora Bruna Biancardi e do jogador Neymar Jr., comemorou seus dois anos em grande estilo. A festa antecipada aconteceu na última quinta-feira (2), em São Paulo, com o tema “Mundo Encantado das Princesas da Disney”. Entre a decoração impecável e as lembrancinhas personalizadas, o destaque ficou para os looks especiais da aniversariante, criado pela grife capixaba de luxo Le Infance.

A marca, fundada no Espírito Santo, foi responsável por desenvolver não apenas um, mas dois vestidos exclusivos para Mavie, peças avaliadas entre R$ 12 mil e R$ 18 mil. A irmã mais nova, Mel, também ganhou um vestido luxuoso. Não é a primeira vez que a Le Infance veste as filhas do craque: os looks do aniversário de 1 ano da Mavie também foi assinado pela grife.

Uma relação de confiança com a família

Segundo Jadson Junior, diretor de Criação, Inovação e Estratégia da marca, o convite surgiu de forma natural.

“A Le Infance já possui uma relação com a Bruna, Neymar Jr. e família. Nós assinamos a direção criativa do chá revelação da pequena Mavie, criamos o enxoval para sua chegada e a vestimos em momentos especiais. O convite foi orgânico, porque já entendemos o DNA e os gostos da família para celebrações.”

Para os dois anos de Mavie, a inspiração não poderia ser outra: o universo das princesas.

Looks utilizados pela Mavie e, o último, da esquerda para a direita, utilizado pela Mel Crédito: Equipe Le Infance

“A Mavie vive aquela fase de criança apaixonada pelas princesas e seus mundos mágicos. Criamos uma peça de alta costura inspirada na Branca de Neve, sua preferida, além de um vestido pensado especialmente para ela, a Princesa Mavie”, explicou Jadson.

A mãe, Bruna Biancardi, também esteve envolvida em todo o processo. “A Bruna é sempre muito criativa e ativa na cocriação. O pedido da família foi que, além de peças radiantes e brilhantes, os vestidos traduzissem a essência da Mavie, que é uma criança cheia de doçura, alegria e carisma”, destacou.

Para alcançar esse resultado, a marca investiu em materiais nobres. Tecidos vieram de Paris, de fornecedores que também abastecem o grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). As peças receberam bordados manuais em fios de seda, pedrarias e maçãs artesanais em fio de prata e ouro, desenvolvidas exclusivamente para a marca.

Quando falamos do vestido da Branca de Neve, os detalhes das maçãs em resina, prata e ouro deram o tom especial. Já no vestido da Princesa Mavie, o rosa bebê em contraste com o off-white trouxe delicadeza, enquanto a saia plissada em tule francês garantiu glamour e leveza

O processo levou cerca de 120 dias entre curadoria de materiais, criação, testes e produção. “Nosso trabalho exige tempo e manualidade. Cada detalhe isolado compõe o todo, e é isso que permite entregar o extraordinário sob medida”, afirmou.

A marca queridinha dos famosos

A Le Infance já vestiu filhos de diversas celebridades internacionais e brasileiras. Entre os nomes estão Beyoncé, após o stylist da cantora conhecer a marca em uma publicação da Bazaar Kids, da qual foram capa, Ludmilla e Bruna Gonçalves, Claudia Raia, Sabrina Sato, Débora Secco, Grazi Massafera, Ana Paula Justus, Romana Novais e Alok, além de muitas outras famílias.



Vestidos da grife infantil Le Infance feitos para Beyoncé Crédito: Le Infance / Divulgação

“Muitas vezes nos chamam de ‘a marca queridinha dos famosos’. Mais do que roupas, traduzimos histórias das famílias com sensibilidade e cuidado. É isso que nos diferencia”, destacou Samira Badaró, CEO e fundadora da Le Infance.

A história da grife capixaba

Fundada em 2012 no Espírito Santo por Samira Badaró, a Le Infance nasceu com o propósito de “transformar vidas”, como afirmou a fundadora.

“Cada peça da Le Infance é uma obra de arte, criada sob medida para contar a história única de cada criança. Nosso compromisso com a singularidade e a emoção é o que nos diferencia”, descreve Samira.

Com mais de uma década de atuação, a Le Infance expandiu suas fronteiras e hoje atua com clientes internacionais, sendo referência no Brasil em personalização e exclusividade no mercado infantil.Representar o Espírito Santo em um segmento ainda pouco associado ao Estado é motivo de orgulho para Samira.

“Não é apenas sobre moda, é sobre afeto, memória e herança. Trabalhar com luxo exige atenção aos mínimos detalhes. Representar o Espírito Santo nesse cenário é colher frutos de anos de dedicação e excelência”, completou.

